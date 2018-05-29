Ещё
Дженна Деван рассказала о жизни после развода с Ченнингом Татумом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дженна Деван рассказала о жизни после развода с Ченнингом Татумом 

Журнал ОК! 1 час назад
В откровенном интервью американскому изданию Harper's Bazaar Дженна Деван рассказала о своей жизни после развода с экс-возлюбленным Ченнингом Татумом.
Актриса рассказала, что сейчас начинается новая глава в ее жизни, поэтому сейчас она расширяет сферу своей деятельности и чувствует себя абсолютно свободной делать то, что она хочет.
Я всегда была счастлива в браке, но сейчас меня начинают волновать более философские вопросы, и я пытаюсь найти на них ответы. Я всегда хотела развиваться как в карьере, так и самостоятельно. Сейчас я чувствую одновременно и радость, и свободу, и волнение, потому что в моей жизни начинается новая глава. У меня нет ожиданий относительно того, что это будет. Время покажет
Она также добавила несколько слов о своих нынешних отношениях с Ченнингом, и о том, как развод повлиял на отношение к их дочери Эверли.
Наши с Ченнингом отношения это новая форма любви. Сейчас мы стараемся поддерживать друг друга и быть лучшими родителями для Эверли. Она вдохновляет меня на новые свершения. Я уверена, что и я смогу стать для нее примером в будущем
A Danskin Mother’s Day? @danskinapparel #Danskin
A post shared by Jenna Dewan (@jennadewan) on  May 13, 2018 at 2:24pm PDT  Напомним, что 3 апреля Дженна Деван и Ченнинг Татум объявили о разводе с помощью постов в своих социальных сетях. Они сказали, что все еще любят друг друга, но жизнь «повела их разными дорогами». Актеры начали встречаться после того, как познакомились на съемках фильма «Шаг вперед» в 2006 году.
Журнал ОК!: последние новости
СМИ: Джастин Теру увлекся жгучей брюнеткой Эмма Уотсон рассталась со своим бойфрендом Джулия Робертс отожгла на концерте Тейлор Свифт
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жара: микробикини снова в моде30
Тест: насколько вы провинциальны1
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть93
Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова7
Пати лайк рашн: фото беспощадных русских свадеб
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:03
Доказано, что человек мощнее компьютера
Здоровье
01:00
«Швы разошлись прямо в самолете»
Звёзды
05:04
Тайны фаст-фуда, о которых молчат рестораны
Еда
04:01
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Дом и сад
00:19
Звезда «Секрета тропиканки» показала тело в бикини
Звёзды
06:09
Есть ли у вас сверхспособности: видеотест
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение