Дженна Деван рассказала о жизни после развода с Ченнингом Татумом

В откровенном интервью американскому изданию Harper's Bazaar Дженна Деван рассказала о своей жизни после развода с экс-возлюбленным Ченнингом Татумом.

Актриса рассказала, что сейчас начинается новая глава в ее жизни, поэтому сейчас она расширяет сферу своей деятельности и чувствует себя абсолютно свободной делать то, что она хочет.

Я всегда была счастлива в браке, но сейчас меня начинают волновать более философские вопросы, и я пытаюсь найти на них ответы. Я всегда хотела развиваться как в карьере, так и самостоятельно. Сейчас я чувствую одновременно и радость, и свободу, и волнение, потому что в моей жизни начинается новая глава. У меня нет ожиданий относительно того, что это будет. Время покажет

Она также добавила несколько слов о своих нынешних отношениях с Ченнингом, и о том, как развод повлиял на отношение к их дочери Эверли.

Наши с Ченнингом отношения это новая форма любви. Сейчас мы стараемся поддерживать друг друга и быть лучшими родителями для Эверли. Она вдохновляет меня на новые свершения. Я уверена, что и я смогу стать для нее примером в будущем

Напомним, что 3 апреля Дженна Деван и Ченнинг Татум объявили о разводе с помощью постов в своих социальных сетях. Они сказали, что все еще любят друг друга, но жизнь «повела их разными дорогами». Актеры начали встречаться после того, как познакомились на съемках фильма «Шаг вперед» в 2006 году.