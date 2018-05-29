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Открывай уже! 7 важных принципов отношений с несколькими партнерами
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Открывай уже! 7 важных принципов отношений с несколькими партнерами 

Карельские вести 2 часа назад
В современном мире есть много вариантов совместной жизни. Далеко не всякая пара готова открыть свой брак и впустить в него других партнеров, но если вы об этом подумываете — вот что важно знать заранее.
18+
1. Поймите, чего вы оба хотите
Отношения порой напоминают хождение по яичной скорлупе, а все потому, что партнеры стесняются откровенных разговоров. Лучше всего обсудить правила игры до ее начала. Вполне возможно, ваши устремления совпадают!
2. Создай список «можно» и «нельзя»
И не надо закатывать глаза: специалисты утверждают, что это отлично работает. Подумай, чего ты хочешь от текущих отношений (например, поддержки твоих начинаний) и что готова дать взамен (переехать с ним к месту его новой работы). А какие вещи тебя беспокоят? Напишите все это на отдельных бумажках и приклейте в три колонки, потом сравните.
3. Выдели время на себя
Полигамные отношения помогают человеку стать более внимательным к себе. В обычном браке один партнер может раствориться в потребностях другого, не получая личного пространства.
4. Может возникнуть ревность
Справляться с ней можно разными способами, но самый продуктивный — сказать вслух и нести за это ответственность. Не нужно обвинять в этом партнера. Ревность не означает, что вы что-то делаете неправильно, нужно просто привыкнуть — или изменить правила игры.
5. Спроси себя, почему ревнуешь
Может, ты боишься, что партнер больше не любит? Договоритесь о том, как себя вести, чтобы обоим было хорошо. Люди не умеют читать мысли.
6. Будь готова к изменениям
В жизни бывает всякое, а уж в полиаморных отношениях — и подавно. Меняются партнеры, проверяются границы. Важно отслеживать изменения и вносить коррективы, когда ситуация выходит из-под контроля, чтобы все были довольны.
7. Секс бывает разным
В некоторых отношениях его может вообще не быть! Партнерам хватает объятий и поцелуев. Такое нередко бывает, когда вы только что открыли отношения и еще не нащупали своего пути в новой интимной жизни. Все это нормально, если всех устраивает.
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