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Архивное свадебное фото Синди Кроуфорд возмутило поклонников
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Архивное свадебное фото Синди Кроуфорд возмутило поклонников 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Модель в честь двадцатой годовщины свадьбы опубликовала архивный свадебный снимок и нежно призналась супругу в любви. «Я не могла выбрать лучшего человека для жизни. Люблю тебя», — обратилась она к мужу и поделилась фотографией со свадебного торжества
Свадьба Синди Кроуфорд и бывшего манекенщика Рэнди Гербера состоялась на Багамских островах. Отношения возлюбленных развивались не быстро. Роман закрутился после совместных съемок в рекламне нижнего белья, но был скоротечным. Расставшись, Синди и Рэнди остались друзьями. «Это были первые отношения в моей жизни, которые начались с дружбы. И я всем женщинам очень рекомендую такой вариант. Страсть приходит и уходит, имеет свои взлеты и падения, но если вам по-настоящему хорошо с человеком, то крепче основы для прекрасных отношений вы не найдете», — рассказывала Кроуфорд в одном из интервью.
Поклонников возмутил снимок Синди Кроуфорд. Двадцать лет назад модель выглядела ровно так, как сейчас. Кажется, модели удалось остановить время, иначе как объяснить тот факт, что она совсем не изменилась. Даже после рождения двух детей Кроуфорд выглядит прекрасно, ее фигура не изменилась. Поклонницы задаются вопросом, как ей это удается.
Фото: Instagram
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