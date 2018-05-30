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Фото: Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли на свидании в Малибу
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Фото: Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли на свидании в Малибу 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли родом из Англии, но уже достаточно давно перебрались за океан, поскольку Стэтхэм стремительно укрепляет позиции как востребованный голливудский актер, а Рози в качестве модели сотрудничает с американскими брендами и глянцем. Именно поэтому все чаще папарацци застают звездную пару в Калифорнии — так, на днях Джейсона и Рози сфотографировали в Малибу, когда влюбленные отправились на свидание.
Не так давно звезды стали родителями, но, видимо, и о своих отношениях друг с другом стараются не забывать — оставив годовалого сына дома под присмотром няни, Рози и Джейсон отправились поужинать. Звездам есть, что отпраздновать за ужином — уже через считанные дни, 1 июня, Хантингтон-Уайтли запускает собственную линию косметики Rose, Inc.
попкорнnews
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