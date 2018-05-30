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«Никогда не требуйте совершенства»: Инна Маликова рассекретила партнера и рассказала о любви
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«Никогда не требуйте совершенства»: Инна Маликова рассекретила партнера и рассказала о любви 

Passion.ru 44 минуты назад
Фото: Passion.ru
Инна Маликова и Дмитрий Певцов рассказали о любви в новом клипе «Склеим».
Неделю назад популярная певица Инна Маликова заинтриговала поклонников своего творчества, опубликовав нежное фото с мужчиной и предложив угадать его личность.
В этот вторник, 29 мая, секрет был раскрыт.
Актер Дмитрий Певцов сыграл возлюбленного певицы в новом клипе ее группы на песню «Склеим», где пара рассказала о любви.
Дмитрий Певцов: «Любовь не проходит с годами. Она просто трансформируется. Счастливы люди, которые поняли это, и пронесли это многогранное чувство любви через всю жизнь».
Инна Маликова: «Никогда не требуйте совершенства. Если кто-то любит вас, будьте благодарны. Это чудо, которое нужно ценить. Именно это мы хотели показать нашим зрителям. Разрушить всегда легче, чем сохранить. И этот выбор зависит от каждого из нас!»
Фото: instagram
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