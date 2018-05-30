Кто такая жена президента Франции Макрона

Жена президента Франции Макрона, как видно по фото счастливой пары — это тот самый случай, когда возраст любви не помеха. История любви Брижит и Эммануэля настолько необычна и красива, что может послужить сценарием для романтического фильма.

По мнению многих именно харизматичная супруга помогла Макрону победить на президентских выборах. О биографии Первой леди, а также о том, сколько лет ей, когда произошла их встреча — в нашей статье.

Брижит Тронье

С тех пор, как состоялись президентские выбора во Франции, мадам и мсье Макроны — самая обсуждаемая французская пара. И потому, что новый президент — очень молодой для такой должности (он выиграл выборы в 39 лет), и потому, что его супруга — очень интересная и яркая женщина. Но главное, что заинтересовало публику — сколько лет жене президента.

Многие были смущены значительной разницей в возрасте: Брижит старше своего мужа на 24 года. И, несмотря на это, они демонстрируют очень счастливые и гармоничные отношения.

Жена президента Франции Макрона на фото — счастливая женщина, которая разрушает все стереотипы и доказывает, что разница в возрасте не может стать преградой для любви. И что это лишь — предрассудки.

Будущая жена президента родилась в 1953 году на севере Франции в семье Жана Тронье — кондитера и успешного владельца кондитерской фабрики. У нее была большая семья — всего в семье было шестеро детей. Семья была обеспеченной, поскольку фабрика — старинный семейный бизнес — приносила им значительный доход.

В 21 год Брижит вышла замуж. На фото в молодости видно, что это была очень интересная и привлекательная молодая женщина. В браке с банкиром Андрэ Луи Озьера у нее родились две дочери и сын. После декрета молодая женщина стала работать преподавательницей в религиозной школе, где она и познакомилась с Эммануэлем.

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Встреча с будущим президентом Франции

Они познакомились, когда юноше было всего 15 лет. На фото в молодости Брижит выглядит очень яркое молодой женщиной, поэтому не удивительно, что со стороны молодого человека возникла симпатия. Однако их отношения не выходили за грань «преподаватель — ученик».

Она преподавала ему литературу, он увлекался поэзией, поэтому им было интересно общаться на литературные темы.

Однако слишком близкое общение Эммануэля с преподавательницей не могло остаться незамеченным, тем более, что юноша не мог скрывать свои чувства. А ведь Брижит все еще оставалась замужней женщиной и матерью троих детей. Консервативный городок на севере Франции не мог положительно воспринимать такие отношения. Чтобы избежать скандала, родители Эммануэля решили отправить его в Париж.

Однако молодой человек доказал, что даже расстояние любви не помеха. Он пообещал Брижит перед отъездом, что вернется и женится на ней.

Как оказалось, с его стороны это не было лишь мимолетным юношеским увлечением, а действительно настоящим чувством. Он вернулся в родной город в 2006 году и напомнил ей о своем обещании.

Женщина некоторое время подумала, но в том же году приняла решение развестись с мужем. Уже в 2007 году Эммануэль исполнил свою мечту и женился на Брижит.

Сейчас она — всем известная жена президента Франции Макрона, а на фото — счастливая, любящая и любимая супруга. Примечательно, что, чтобы доказать серьезность своих намерений, Макрон не только женился на любимой женщине, но и официально усыновил ее детей.

Счастливая семейная жизнь

Сам Макрон в каждом интервью утверждает, что все, чего он добился в жизни — это заслуга его горячо любимой жены. Президент Франции очень часто появляется на публике с супругой. Ее дети и внуки живут также неподалеку от них в Париже.

Часто можно наблюдать семейную идиллию, когда президентская чета с детьми и внуками Брижит выбирается на природу, где Эммануэль с удовольствием нянчит внуков жены.

Президентская чета не скрывает своих чувств, доказывая, что все рассуждения о разнице в возрасте — только предрассудки, которые ничего не значат, когда речь идет о настоящей любви. Они появляются вместе на публике, держатся за руки, выглядят искренне счастливыми назло всем завистниками и злопыхателям.

Противники президента распространяли слухи, что он имеет нетрадиционную репутацию, и что брак — это всего лишь ширма. На это Макрон всегда отвечал, что его супруга — главная и горячо любимая женщина в его жизни, а на сплетни он просто не обращает внимания.

Главное, что президентская чета выглядит счастливой, и никакая разница в возрасте для них не имеет значения. Макрон в одном из своих интервью признался, что он даже нисколько не опечален тем, что у него нет биологических детей, поскольку он по-настоящему счастлив с семьей, которую он имеет. И в этом, по его мнению, главная заслуга — Брижит.

Брижит — икона стиля

Жена президента Франции Макрона, как видно на фото, всегда одевается с большим вкусом и знает, как подчеркнуть свою привлекательность правильно выбранной одеждой. Благодаря своей энергичности, яркости, выразительному стилю она выглядит очень моложаво.

Благодаря стройной фигуре Брижит может носить обтягивающие наряды, которые прекрасно подчеркивают ее моложавость. Она предпочитает лаконичные брюки, элегантные платья, классические костюмы и модные наряды, например, обтягивающие джинсы. Первая леди одевается очень стильно, для нее главное — комфорт и элегантность. А самое главное дополнение ее образа — блеск, излучаемый глазами, и всегда яркая улыбка.

Более того, модные журналы прозвали супругу президента Франции иконой стиля, а знаменитый Карл Лагерфельд сказал, что у она очень яркая и замечательная женщина, и что у нее прекрасная фигура, которую она выгодно демонстрирует правильным подбором одежды.

Мадам Макрон продолжает свою преподавательскую деятельность, совмещая ее с должностными обязанностями Первой леди. Она проводит много времени со своими детьми и внуками, и очень счастлива тем, что имеет. По ее словам она не планирует становиться политиком, а будет продолжать поддерживать президента как его любящая супруга.