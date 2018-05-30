«Зачем вы это пишете?»: Водонаева отреагировала на критику в адрес мужа

В прошлом году телезвезда Алена Водонаева вышла замуж повторно. Ее новым избранником стал известный музыкант Алексей Косинус . Но идиллию омрачает тот факт, что злые языки не упускают малейшей возможности раскритиковать пару. Экс-участница «Дома-2» ответила недоброжелателям.

У Алены Водонаевой были многочисленные романы, в том числе несколько в период участия в «Доме-2» — со Степаном Меньщиковым и Маем Абрикосовым. Затем она вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева, от которого семь лет назад родила сына Богдана. После развода красавица обрела личное счастье в браке с Алексеем Косинусом, которого, как ни странно, часто критикуют «диванные аналитики». Многим не нравится внешность мужа Водонаевой. Он прославился на музыкальном поприще за границей, но в наших широтах пока не является столь популярным, как его супруга. Алене часто указывают на то, что она якобы «не смотрится» с мужчиной, которого часто сравнивают с женщиной.

На днях Водонаева с избранником посетили мероприятие по случаю вручения премии RU.TV и многие женщины посчитали нужным выразить свои негативные мнения. Алена считает, что критика в основном исходит от некрасивых, неухоженных и неуспешных «баб», нелюбимых, несостоявшихся и обозленных на жизнь. Знаменитость обычно не реагирует на выпады в свой адрес, но возлюбленного давать в обиду не намерена: «Муж выложил вчера фотки с премии в свой второй аккаунт и утром мне говорит: „Я почистил комментарии от каких-то странных невменяемых женщин. Зачем они это пишут?“. Невменяемые женщины, ну, правда, ответьте на вопрос, зачем вы это пишите?»

Телезвезду удивляет обилие негатива, который адресуют дамы. Алена Водонаева отметила, что ей «стыдно за сестер по половому признаку», которым пожелала реализации, адекватности, любви и счастья. Она язвительно подчеркнула, что в случае необходимости может помочь контактами фитнес-тренеров, психологов и тренингов для развития личности. Многие оценили ее слова: «Вы можете задать этот вопрос Лене Миро , например. Скорее всего, она знает, откуда в людях столько желчи и плесени. Возможно, ее ученицы тренируются». «Водонаева сама злобная бабенка, давайте посмотрим сколько она проживет с очередным мужчиной». «Роковая красотка! Обворожительна как всегда!» «Как ярко ты отреагировала на критику, а надо ли это делать?» «О вкусах не спорят. Выставляя свою жизнь напоказ, нужно учесть, что будет как похвала, так и критика». «Таким красивым женщинам как Алена всегда завидуют! Нет бы порадоваться!» «Вы отличная пара, очень гармонично выглядите вместе».