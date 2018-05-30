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Любовь с высоты птичьего полета: американец сделал предложение возлюбленной в воздухе
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Любовь с высоты птичьего полета: американец сделал предложение возлюбленной в воздухе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Необычное предложение руки и сердца решил сделать житель американского штата Северная Дакота, в результате чего прославился в Сети. Об этом сообщил телеканал ABC News.
По данным издания, молодой человек приготовил своей возлюбленной необычный сюрприз. Он пригласил ее полетать на самолете, что было лишь подготовительным этапом к предложению.
После того, как пара поднялась в воздух, девушка увидела надпись на поле, общей площадью более 40 тысяч квадратных метров.
«Бруклин, ты выйдешь за меня? С любовью, Джейден», — гласила надпись.
Девушка ответила согласием.
Влюбленные из Ставрополья, Максим и Александра, рассказали «360» историю своих отношений. Молодые люди поделились впечатлениями от предложения руки и сердца, которое было сделано на последнем звонке.
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