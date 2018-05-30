Любовь с высоты птичьего полета: американец сделал предложение возлюбленной в воздухе

Необычное предложение руки и сердца решил сделать житель американского штата Северная Дакота, в результате чего прославился в Сети. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По данным издания, молодой человек приготовил своей возлюбленной необычный сюрприз. Он пригласил ее полетать на самолете, что было лишь подготовительным этапом к предложению.

После того, как пара поднялась в воздух, девушка увидела надпись на поле, общей площадью более 40 тысяч квадратных метров.

«Бруклин, ты выйдешь за меня? С любовью, Джейден», — гласила надпись.

Девушка ответила согласием.

Влюбленные из Ставрополья, Максим и Александра, рассказали «360» историю своих отношений. Молодые люди поделились впечатлениями от предложения руки и сердца, которое было сделано на последнем звонке.