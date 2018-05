Новый роман? Ник Джонас встречается с Приянкой Чопра

Ник Джонас любит девушек статных, красивых и талантливых — музыкант встречался с Майли Сайрус (25), Селеной Гомес (25), Оливией Калпо (26) и даже Кейт Хадсон (39) (но вот это, правда, до сих пор на уровне слухов, хотя их частенько видели вместе).

Теперь Ник положил глаз на еще одну женщину постарше — актрису Приянку Чопру (35). Инсайдеры заявили порталу UsWeekly, что они «присматриваются друг к другу и очень заинтересованы в этом. Они флиртуют друг с другом и постоянно переписываются».

Кстати, есть и фотоподтверждение. Ник и Приянка довольно много проводят времени вместе — как с друзьями, так и в романтическом уединении. И на бейсбол сходят, и на яхте прокатятся.

Do we stan priyanka chopra and nick jonas being at the same game? We definitely stan. pic.twitter.com/oSLbmt1iKE

— rinad (@legendpriyanka) 27 мая 2018 г.

Напомним, Приянка ранее встречалась с индийскими актерами Шахидом Капуром (37) и Арманом Бевея (37).

