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Новый роман? Ник Джонас встречается с Приянкой Чопра
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Новый роман? Ник Джонас встречается с Приянкой Чопра 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Ник Джонас любит девушек статных, красивых и талантливых — музыкант встречался с Майли Сайрус (25), Селеной Гомес (25), Оливией Калпо (26) и даже Кейт Хадсон (39) (но вот это, правда, до сих пор на уровне слухов, хотя их частенько видели вместе).
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Теперь Ник положил глаз на еще одну женщину постарше — актрису Приянку Чопру (35). Инсайдеры заявили порталу UsWeekly, что они «присматриваются друг к другу и очень заинтересованы в этом. Они флиртуют друг с другом и постоянно переписываются».
Кстати, есть и фотоподтверждение. Ник и Приянка довольно много проводят времени вместе — как с друзьями, так и в романтическом уединении. И на бейсбол сходят, и на яхте прокатятся.
Do we stan priyanka chopra and nick jonas being at the same game? We definitely stan. pic.twitter.com/oSLbmt1iKE
— rinad (@legendpriyanka) 27 мая 2018 г.
Напомним, Приянка ранее встречалась с индийскими актерами Шахидом Капуром (37) и Арманом Бевея (37).
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-roman-nik-dzhonas-vstrechaetsya-s-priyankoj-chopra/
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