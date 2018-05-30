Психолог: Мужчин без денег женщины считают слабаками

Эксперт в эфире НСН рассказала, что российских женщин злит и тревожит ситуация, когда мужчина зарабатывает меньше.

Многие женщины-американки чувствуют стыд и вину, если зарабатывают больше мужа. При этом профессора Чикагского университета утверждают, что в семьях, где представители сильного пола зарабатывают на пять тысяч долларов меньше, наиболее вероятен развод. Стоит отметить, что в 2015 году около 38% американок получали зарплату выше, чем их супруги, сообщает CNBC со ссылкой на опрос Эшли Форд.

В России же женщины в подобной ситуации, скорее, чувствуют злость. Такое мнение в эфире НСН выразила семейный психолог Светлана Бояринова.

«Есть такие пары, где женщина зарабатывает больше. Это может быть временная история, когда на фоне кризиса мужчина потерял работу или ему стали платить меньше. В этих ситуациях, если между ними есть хорошие отношения, то это переживается нормально. Если же мужчина долго не работает или долго зарабатывает меньше, то это может стать поводом для конфликта. Женщина начинает это воспринимать как некую лень, бездействие. Это её тревожит, потому что у нас в обществе не принято, чтобы женщина содержала мужчину. Я ни разу не слышала историю про чувство вины, хоть и допускаю, что такое может быть. Чаще женщина либо злилась, либо пугалась, испытывала тревогу и задумывалась, что ей делать, как мотивировать мужчину, уходить ли от него», — отметила собеседница НСН.

Психолог: Верность и порядочность женщины променяли на хороший доход По словам Светланы Бояриновой, многие женщины считают малозарабатывающего мужчину слабаком.

«Семей, где женщина зарабатывает больше, меньше. Женщины с русским менталитетом предпочитают, чтобы мужчина был более обеспеченным. Малозарабатывающий мужчина воспринимается как слабак, отношения начинают лететь в тартарары, потому что женщина начинает унижать мужчину, всё очень грустно заканчивается. Всё-таки женщина уходит в декрет, она больше испытывает стресс от постоянных нагрузок. Большее число женщин работа напрягает. Им психологически важно знать, что если она не сможет работать, то сможет уйти, и рядом с ней будет сильный человек, который не будет прессовать её на эту тему и даст ей отдохнуть. Большее количество денег у мужчины даёт ощущение защищённости, уверенности в завтрашнем дне. В приоритете остаётся этот вариант», — заключила в эфире НСН Бояринова.

Согласно проведённому в конце марта опросу, российские женщины в первую очередь ценят в мужчинах ум и умение хорошо зарабатывать. В поддержку этих качеств высказались 51% и 42% представительниц прекрасного пола соответственно. Замыкает тройку самых ценных черт порядочность. Этот вариант ответа набрал лишь 37% голосов.