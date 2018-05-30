Хлоя Морец сходила на свидание с другом

Кажется, после расставания с Бруклином Бекхэмом Хлоя Морец окончательно оправилась. Сейчас она много работает и уделяет свободное время друзьям и семье. Так, недавно Хлоя обедала со своим братом Итаном в одном из заведений Беверли Хиллз. Там же, кстати, пару дней назад её видели с неизвестным молодым человеком. Они мило беседовали и ели суши.

Конечно, поклонники сразу подумали, что у актрисы новый бойфренд, но, увы, они лишь друзья.