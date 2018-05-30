Ещё
Хлоя Морец сходила на свидание с другом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хлоя Морец сходила на свидание с другом 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Кажется, после расставания с Бруклином Бекхэмом Хлоя Морец окончательно оправилась. Сейчас она много работает и уделяет свободное время друзьям и семье. Так, недавно Хлоя обедала со своим братом Итаном в одном из заведений Беверли Хиллз. Там же, кстати, пару дней назад её видели с неизвестным молодым человеком. Они мило беседовали и ели суши.
Конечно, поклонники сразу подумали, что у актрисы новый бойфренд, но, увы, они лишь друзья.
А, что касается работы, то скоро на экраны выйдет хоррор «Суспирия», в котором Морец сыграет вместе с Тильдой Суинтон и Дакотой Джонсон. Картина, и вправду, интересная — о балерине, в школе которой происходят странные вещи. Но всех карт раскрывать не будем. Все увидите сами.
Popcake.tv: последние новости
Анджелина Джоли устроила истерику Брэду Питту Хейли Болдуин рассказала о своих чувствах к Джастину Биберу Чонгук из BTS и все его девушки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жара: микробикини снова в моде34
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть94
Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова24
Тест: насколько вы провинциальны2
«Без интима — это вообще мало»: откровения стриптизерш29
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
13:47
Сколько можно прожить, пересаживая органы
Здоровье
11:39
Загадки, которые взорвут ваш мозг
Психология
10:14
ДНК-тесты, которые шокировали общественность
Здоровье
05:07
Признаки, говорящие, что ваше тело уникально
Здоровье
08:40
Эти актёры узнали рецепт эликсира молодости
Звёзды
00:38
Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение