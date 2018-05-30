Вот так выглядит идеальный папа: Брэдли Купер с дочкой на детской площадке (фото) 

Брэдли Купер и Ирина Шейк представляют собой образцовую голливудскую пару. Они не замешаны в скандалах и держат свою частную жизнь подальше от журналистов. Фотографии папарацци, от которых актер и его девушка скрываться не собираются, доказывают, что между ними все прекрасно, а их дочь растет в любви и гармонии.
На днях Купер был замечен на детской площадке вместе со своей дочкой Леей. Сначала счастливый отец катал малышку в коляске, а позже отправился с ней на качели. Снимки, разлетевшиеся по сети, умилили поклонников Купера и Шейк. Они называют пару примером для подражания. К слову, такой же жизни придерживается и другая звезда пара — Райан Гослинг и Ева Мендес, они также не дают интервью о своих отношениях, но, судя по фотографиям, все еще счастливы вместе.
попкорнnews