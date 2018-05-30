61-летняя героиня «Секса в большом городе» встречается с юнцом

Актриса всячески старается молодиться, чтобы соответствовать бойфренду.

61-летняя Ким Кэтролл , известная всем по роли Саманты Джонс , и в жизни повторяет подвиги своей героини — женщины без комплексов, готовой на самые разные любовные авантюры… На днях звезду застали в Нью-Йорке на прогулке с молодым бойфрендом.

Пара неспешно прогуливалась… На Ким оказался свободный джемпер, брюки, а дополнила повседневный образ звезда солнезащитными очками. Парень, что идет рядом, телеменеджер Рассел Томас.

Кажется, пара уже окончательно перестала скрывать свой роман, раз появились вместе на одной из центральных улиц Нью-Йорка. Любопытно, что Ким и Томас познакомились в соцсетях больше полугода назад. Рассел написал актрисе в Twitter, а та ответила.

Сейчас Томасу нет еще и 40 лет, а поклоклонники любят подтрунивать, что актриса стала вылитой Самантой… Вы же, помните, да, того красавца-актера, по уши влюбленного в Джонс? Томасу, конечно, не 20, но в сыновья он ей точно сгодиться мог бы…

Ким же сожалеет, что не встретила парня раньше.

«Я бы хотела родит ему детей, но, увы, уже не могу», — честно призналась та.

Любопытно, что многие полагают, что именной Томас и причина того, что Кэтролл категорически отказалась от участия в третьем полнометиражном фильме о приключениях четверки подруг. Ведь по замечаниям самой актрисы, однажды «Секс в большом городе» уже разрушил ее личную жизнь и она бы не хотела, чтобы это случилось вновь.

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