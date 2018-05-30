Бывший муж хотел отсудить имущество жены, но остался ни с чем. История адвоката

Кадр из фильма «Мой кузен Винни»Бывший муж хотел отсудить имущество жены, но остался ни с чем. История адвоката Жанна Маргулис, адвокат по семейным делам

«Ваша честь, разведите меня с этой куртизанкой. Сколько она этим занималась до моего ухода! Какой стыд, какой стыд!» — закричал истец в зале суда, когда ее честь только вышла из совещательной комнаты, чтобы объявить заседание открытым.

Я на бумаге зафиксировала себе данное высказывание и решила для себя, что публичное обвинение моей клиентки в занятии проституцией я непременно использую, если суд, конечно, отразит данный факт в протоколе.

Судья молча села за стол, после чего объявила, что слушается дело о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества в виде автомобиля, приобретенного супругой на якобы «грязно заработанные деньги».

Кадр из фильма «Роковая красотка»

На этот процесс мы пошли вместе с клиенткой. Мое предложение узнать о себе много нового и интересного было принято мгновенно (чего стоила уже первая фраза мужа). О ходатайстве с просьбой предоставления срока для примирения клиентка забыла тут же.

До чего доводит ревность? Советы адвоката

На первой встрече с клиенткой мне показалось, что дело яйца выеденного не стоит, что суд сам решит, делить автомобиль или оставить его за женой. Однако дело приняло интересный оборот после того, как клиентка сообщила, что помимо основной работы в офисе подрабатывает в свободное время, оказывая услуги «секс по телефону». Причем подрабатывала она таким образом еще до свадьбы, о чем молодому мужу было известно сразу. Он воспринял эту информацию легко и весело, восхваляя умение невесты зарабатывать на воздухе.

Кадр из фильма «Молода и прекрасна»

И все-таки ситуация с подачей иска возникла как раз из-за оставленного не в том месте телефона. Муж прочел в нем переписку с подругой, которая восхищалась умением моей клиентки ублажать мужчин по телефону за деньги. Вот только то, что это происходило по телефону, в переписке не значилось. В результате разыгравшаяся у мужа фантазия довела его до решения уйти от жены. А через полгода жена купила автомобиль.

По правилам судебного процесса первое слово всегда предоставляют истцу, и это заседание не было исключением. Муж говорил долго, через слово вставляя различные синонимы слова «куртизанка», сетуя на то, что только недавно решился подать на развод, хотя надо было сделать это еще год назад, когда он понял, каким грязным делом занимается его жена, состоящая в эскорте.

Бьет муж — что делать? Советы адвоката

Когда судья спросила меня, есть ли у меня вопросы к истцу, я ответила «да» и обратилась к нему:

— Я правильно понимаю, что по вашему мнению ответчица торговала собой?

— Да.

— Я правильно понимаю, что вы знали о том, чем занимается ваша жена?

— Да! Она зарабатывала грязные деньги! Я поэтому ушел от нее!

Судья уже молча улыбалась и понимала, к чему я веду.

— Продолжайте, адвокат, продолжайте, если у вас есть еще вопросы.

— Конечно, есть, — радостно ответила я и снова обратилась к мужу клиентки.

— Я правильно понимаю, что вы считаете, что автомобиль, на раздел которого вы претендуете, куплен на грязные деньги?

— Да! Такую машину на зарплату не купишь, — уже на повышенных тонах муж пытался убедить суд и меня в том, что его жена падшая женщина.

— За все надо платить! Пусть теперь платит за разрушенные надежды! — довольный своей явно заготовленной заранее речью муж закончил выступление.

Кадр из фильма «Секреты Лос-Анджелеса»

Я лишь улыбнулась и обратилась к суду с просьбой применить пункт 4 статьи 38 Семейного Кодекса РФ, согласно которому: «Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них».

И суд, знаете ли, оставил автомобиль за моей клиенткой без выплаты компенсации мужу и вовсе не потому, что она заработала деньги непристойным поведением, которое так и не было доказано в ходе рассмотрения дела, а потому, что в самом иске муж указал, что жена самостоятельно приобрела автомобиль уже после прекращения семейных отношений, и он к нему не имел никакого отношения.

Муж был разочарован решением суда, наговорил кучу гадостей в адрес уже бывшей жены, что ее слегка опечалило, но радость от того, что ее бывший возлюбленный не получит компенсации с ее стороны, быстро привело мою подопечную в чувства.

Доверяйте любимым и будьте счастливы!».