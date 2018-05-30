«Ты слишком толстая!» и другие вещи, которые нельзя говорить русской женщине

Если на Западе принято открыто выяснять отношения, то в России это совершенно не в традициях. Русская женщина смертельно обидится, услышав одну из следующих фраз.

«Ты некрасивая!»

Даже если она — сплошной кладезь комплексов и в глубине души считает себя дурнушкой, если она боится смотреть на себя в зеркало, ей все равно хочется слышать от окружающих и особенно от мужчин, что она первая в мире красавица. Мужчина, который считает другую женщину красивее, чем она, рискует превратиться в ее смертельного врага.

«Ты слишком толстая!»

Лишний вес является проблемой для многих россиянок, но вот указывать на это русской женщине никто ни имеет права. Особенно мужчина. Эта фраза для нашей женщины — смертельное оскорбление. Ведь в душе она стройна как тростинка и все обязаны это признавать! А на лишние килограммы — закрывать глаза.

«Ты плохо выглядишь!»

Не так одета, не так причесана, не так накрашена… Если вы осмелились сказать, что что-то в ней не так, пусть даже по мелочи: например, платье надела неудачное,2 или на голове воронье гнездо, или макияж «не в тон», она этого никогда вам не забудет. Она будет помнить ваше бестактное замечание всю жизнь, будьте в этом уверены! Даже через двадцать или тридцать лет она будет вспоминать, как вы своими словами напрочь испортили ей настроение.

«Мне с тобой плохо в постели!»

Да, она может подозревать, что отнюдь не является гением секса. Но если партнер заявил об этом прямо и подтвердил таким образом терзающие ее комплексы, это повод если не для разрыва отношений, то для очень серьезных душевных страданий. У нее сразу возникнут подозрения, что у партнера есть другая, а если на данный момент другой и нет, то вот-вот появится… Как говорится, свято место пусто не бывает.

«Ты плохо готовишь!»

Даже если претензии относятся к какому-то одному блюду: «Ну что за гадость эта ваша заливная рыба!», вряд ли русская женщина простит такое замечание. Тем более если его произносит мужчина или кто-то в присутствии мужчин. Даже если она приготовила действительно жуткую бурду, все присутствующие обязаны хвалить ее готовку. Критика же, даже вполне справедливая, превращает ее буквально в фурию. Даже если она внешне этого никак не покажет, внутри будет вся кипеть от гнева.

«Ты плохая хозяйка!»

Пусть у русской женщины дома полный бардак, в раковине немытая посуда и пыль месяцами не вытирается, никто не имеет права ей об этом говорить. Тем более мужчина, которого она пригласила в гости. Он обязан делать вид, что ему все нравится, иначе никаких отношений!

«Ты хуже моей бывшей!»

В чем бы его бывшая жена или пассия ни превосходили нашу героиню — в кулинарном искусстве, сексуальных умениях или во внешнем виде, смириться с этим русской женщине будет сложно. Все россиянки хотят слышать, что они «самые-самые» и равных им нет. Как и не существует тех, кто в чем-то лучше их.

«А вот Ленка…»

Русские женщины вообще с трудом переносят сравнение с кем-либо — с вашей мамой, школьной подругой, с которой вы не общались добрых лет десять, или с женой вашего лучшего друга. Даже если сравнение сделано по абсолютно невинному поводу. Если вы в ее присутствии похвалили другую женщину, это непременно будет воспринято как унижение. Поэтому лучше воздержаться от подобных умозаключений.

«Ты такая же, как все!»

Любая россиянка хочет услышать от своего мужчины признание, что она особенная, что такой, как она, у него никогда не было… И если он констатирует, что она в сущности ничем не отличается от предыдущих его пассий и других знакомых представительниц слабого пола, то этим устроит нашей женщине нешуточный стресс. Хотите довести русскую женщину до слез и разрушить с ней отношения — скажите ей, что она такая же, как все, пусть ничем не хуже, но и не лучше других!

«Ты плохая мать!»

Даже если русская женщина беспробудно пьет и ее лишают родительских прав, она ни за что не признается в том, что плохо смотрит за детьми. Она долго будет перечислять, как именно заботится о детях, чем их кормит и что им покупает, и огрызаться на соседей, которые станут доказывать, что дети ходят голодные и в обносках… Признание никудышной матерью — самое большое оскорбление для россиянки.