Матильда расцвела после расставания с нытиком Шнуровым

Пока еще Супруга фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда. Несмотря на скорый развод цветет и пахнет. Поклонники отметили, что избавление от скандалиста-мужа позитивно сказалось на внешности брюнетки.

В своем Instagram Матильда опубликовала фото, на котором она позирует рядом с коллекцией официальных мячей Кубка мира по футболу FIFA. Молодая женщина облачена в легкое платье для коктейлей с пышной юбкой и откровенным декольте. Супруга певца непринужденно улыбается на камеру.

Под фото она написала, что женщина всегда, даже в ситуации отчаяния, должна выглядеть потрясающе. «Ну и несмотря ни на что — платье, макияж, улыбка. В „обстоятельствах“ это как физкультура — не хочется, а надо», — прокомментировала снимок Матильда.

Поклонники отметили, что Матильда прекрасно выглядит и посочувствовали неудаче в личной жизни. «Если очень постараться, будет Шнур в ногах валяться», «Вы очень похорошели после избавления от мужа-алкоголика», «Космическая женщина, редкого масштаба в крупную клетку», «Девушка просто супер! Айседора Дункан нашего времени! Мы с сыном большие ваши поклонники», «Платье в горошек:))))) после расставания? 👍👍👍», «Ну Вы что, блин? Расстроились все, больше, чем за Джоли и Питта. Я уже так ждала ваших деток Шнурят и Мадонн, быстро закончили шутить и обратно сошлись, устроили театр слез народу русскому», — писали брюнетке пользователи Сети.

Добавим, что, судя по соцсетям Сергея Шнурова, он сильно переживает из-за расставания с любимой. Теперь его Instagram полон слезливых жалоб на жизнь. Артист недавно даже опубликовал строчки из песни: «Но я по тебе скучаю. Думаю… о тебе думаю. И никуда не деть думу мою».

Напомним, что 25 мая, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сделал важное заявление в своем микроблоге. Певец сообщил, что он и его супруга, танцовщица и бизнес-леди Матильда решили развестись.