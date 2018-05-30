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После расставания со Шнуром Матильда резко похорошела
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После расставания со Шнуром Матильда резко похорошела 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Девушка примерила декольте, на которое врядли решилась бы раньше.
История Матильды и Сергея Шнурова закончилась также внезапно, как и началась… В пятницу артист вдруг ошарашал поклонников: «Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись». Сообщил он это почти что между делом, попросив СМИ не нарушать их личное пространство.
Известие подтвердили и друзья пары. Но удиавительно другое, как резко похорошела Матильда после этого решения.
На днях ресторатор удивила поклонников образом в контрастном бело-черном платье… Наряд чудесным образом подчеркнул стройную фигуру девушки, а прическа, сияющая кожа и безупречный макияж уж точно не выдавали в ней «брошеную жену».
Преображение Матильды заметили и подписчики, в первые же минуты забросав ее комплиментами.
«Ты прекрасна, давно надо было развестись», «Красавица! Прекраснее и прекраснее с каждым днем», «Малышка, ты еще встретишь своего принца», — писали они.
Ольга Бузова
Юлия Барановская
Ирина Безрукова
Виктория Боня
Даша Жукова
Любопытно, что Матильда оказалась далеко не единственной из известных женщин, кто невероятно похорошел после развода. Так, резко сменила имидж после расставания Ирина Безрукова, Даша Жукова, Виктория Боня, а Ольге Бузовой и Юлие Барановской расставание с мужьями и вовсе подарило шанс себя проявить и построить карьеру.
Так что, глядя на них, кажется, что у Матильды все только начинается и самое интересное еще впереди…
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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