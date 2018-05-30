После расставания со Шнуром Матильда резко похорошела

Девушка примерила декольте, на которое врядли решилась бы раньше.

История Матильды и Сергея Шнурова закончилась также внезапно, как и началась… В пятницу артист вдруг ошарашал поклонников: «Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись». Сообщил он это почти что между делом, попросив СМИ не нарушать их личное пространство.

Известие подтвердили и друзья пары. Но удиавительно другое, как резко похорошела Матильда после этого решения.

На днях ресторатор удивила поклонников образом в контрастном бело-черном платье… Наряд чудесным образом подчеркнул стройную фигуру девушки, а прическа, сияющая кожа и безупречный макияж уж точно не выдавали в ней «брошеную жену».

Преображение Матильды заметили и подписчики, в первые же минуты забросав ее комплиментами.

«Ты прекрасна, давно надо было развестись», «Красавица! Прекраснее и прекраснее с каждым днем», «Малышка, ты еще встретишь своего принца», — писали они.

Любопытно, что Матильда оказалась далеко не единственной из известных женщин, кто невероятно похорошел после развода. Так, резко сменила имидж после расставания Ирина Безрукова, Даша Жукова, Виктория Боня, а Ольге Бузовой и Юлие Барановской расставание с мужьями и вовсе подарило шанс себя проявить и построить карьеру.

Так что, глядя на них, кажется, что у Матильды все только начинается и самое интересное еще впереди…

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