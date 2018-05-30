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Стоит ли женщине быть наставником в интимной сфере
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Стоит ли женщине быть наставником в интимной сфере 

Умная 20 минут назад
Фото: depositphotos.com
В том, чтобы встречаться с парнем, гораздо младше и неискушеннее себя, нет ничего плохого и предосудительного — напротив, такие отношения могут принести массу удовольствия. Но вот как вести себя, если вы наконец-то ложитесь в постель, и тут он сообщает, что все еще девственник?
Во-первых, выбросите из головы мысли, якобы с ним что-то не так. Да, стереотипы о мужчинах, заложенные в нашей культуре, предполагают, будто бы мужчина должен быть опытным сексуально — и не просто опытным, но весьма искушенным: принято считать, что чем больше у мужчины было партнерш, тем он «мужественнее». Однако это всего лишь предрассудки, оставшиеся со времен, когда люди верили, будто бы в пенисе и в семени мужчины кроется его сила (потому же некоторые крестьяне, кстати, бегали среди огуречных грядок с эрегированным половым членом — верили, будто бы этот обряд сделает урожай крепче и больше). На самом же деле многим мужчинам тоже хочется любви и крепких отношений и совсем не хочется ложиться в постель с девушками, к которым они нежных чувств не испытывают. И в таком случае вам стоит разве что спросить себя, готовы ли вы исполнять роль той самой единственной и неповторимой хотя бы какое-то время. Если да — радуйтесь: ваш партнер недвусмысленно дал вам понять, что он выбрал именно вас, и вы для него значите явно больше всех остальных девушек. Если же нет, стоит прямо сообщить ему об этом, пока все не зашло гораздо дальше, и действовать уже исходя из того, устраивает его (и, разумеется, вас) такой ход событий или нет.
Ну а во-вторых, не бойтесь быть его наставником. Не стоит думать, будто подсказки, как действовать лучше, могут оскорбить его или вас. Разговоры о сексе, о том, как сделать его ярче и что именно доставляет вам или вашему партнеру наибольшее удовольствие, — вещь вообще хорошая, даже когда происходят между опытными людьми. А уж в данном случае от ваших «уроков» может зависеть то, как он будет себя вести и чувствовать и в следующие несколько раз — и какое удовольствие испытаете вы. Однако, разумеется, стоит помнить о том, что такого рода советы (как и вообще большинство советов) стоит давать в мягкой форме, не смущая и не обижая партнера фразами в роде «Что ты творишь?!» и «Ты все делаешь неправильно». Помните, что перед вами стоит задача не просто научить его технике, но и лишить его страха и волнений, поэтому постарайтесь приложить максимум усилий к тому, чтобы создать комфортные условия и помочь ему расслабиться. Покажите ему, что именно вам нравится, и мягко направьте — и не забывайте о его желаниях тоже.
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