Психолог рассказала об отношении женщин к мужчинам с низкой зарплатой

Американки испытывают чувство вины, если зарабатывают больше своих музей, в то время как российские женщины чаще всего злятся из-за такого положения дел. В этом уверена семейный психолог Светлана Бояринова, передает ИА НСН

По словам эксперта, если в отношениях мужчины и женщины все нормально, то они спокойно воспринимают разницу доходов.

«Если же мужчина долго не работает или долго зарабатывает меньше, то это может стать поводом для конфликта. Женщина начинает это воспринимать как некую лень, бездействие. Это ее тревожит, потому что у нас в обществе не принято, чтобы женщина содержала мужчину», — отметила Светлана Бояринова.

Психолог добавила, что некоторые женщины считают мужчин с небольшими доходами слабаками.

«Женщины с русским менталитетом предпочитают, чтобы мужчина был более обеспеченным. Малозарабатывающий мужчина воспринимается как слабак, отношения начинают лететь в тартарары, потому что женщина начинает унижать мужчину, все очень грустно заканчивается», — уточнила специалист.

Она подчеркнула, что обеспеченные мужчины дают женщинам уверенность в завтрашнем дне.