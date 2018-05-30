Почему люди изменяют: личные истории

Статистика неумолима, все друг другу изменяют, но почему? Причины не всегда понятны.

Четыре изменщика делятся своими историями. Удивительно, но в них не все так однозначно, как казалось бы.

Дженна, 45 лет, домохозяйка

Мой бывший муж и я были женаты 20 лет. Он работал посменно, часто и подолгу не бывал дома, за долгое время я привыкла к его отсутствию.

Когда наши дети выросли и переехали, я осталась одна, у меня появилось много хобби, чтобы не чувствовать себя одиноко.

Например, я пела в хоре и дружила с пианистом, с которым со временем у нас и случилась интрижка.

Он одинок, а мой муж постоянно в отъезде, поэтому нам было достаточно просто устраивать встречи и проводить много времени вместе. Эти отношения вдохнули в меня новую жизнь, я чувствовала себя счастливой как никогда. Естественно, брак с мужем меня стал раздражать, я каждый раз с ужасом ожидала его приезда.

Из-за сложившегося любовного треугольника я решила пойти к психотерапевту, мы решили, что признаваться в романе я не буду, но подробно объясню, что я чувствую, что мне его не хватает и что наши отношения требуют большой работы. Неожиданно, муж очень обиделся и даже разозлился, даже отказывался признавать, что у нас в отношениях есть проблемы. Это и стало катализатором расставания.

Прошел год, я все еще с пианистом — и я невероятно счастлива! Я чувствую себя моложе на 10 лет!

Дэймон, 30 лет, врач

Мы женаты три года, у моей женщины есть ребенок от предыдущего брака. Сначала мне казалось, что это не может помешать нашей любви, но со временем быт и забота о чужом ребенке начали меня тяготить.

Утешения я искал на работе, я чувствовал там себя в своей тарелке, несмотря на то, что часто работал много и даже в ночную смену.

Конечно, такой ритм жизни отдалил нас с женой друг от друга. Как раз в это же время на работе появилась новая сотрудница, молодая и очень привлекательная. Она так мной восхищалась, что я не удержался и завел интрижку.

Практически сразу моя жена узнала о моем романе от общих знакомых, потому что она работала здесь раньше.

Я очень испугался, когда все выяснилось. Понял, что не хочу терять жену, и сразу же бросил любовницу. Сейчас мы с женой работаем над тем, чтобы наши отношения стали прочнее.

Ксавьер, 37 лет, айтишник

До моей интрижки я был настоящий подкаблучник, все четыре года нашего брака моя жена меня не воспринимала мое мнение всерьез и поступала всегда, как считает сама.

Все изменилось, когда у меня случился роман. Сначала мы просто переписывались, но затем это переросло в нечто большее. Однажды мы встретились и занялись сексом в отеле.

Мне очень понравилось наше жаркое свидание, но после него я чувствовал себя ужасно. Мне было стыдно перед женой, ведь на самом деле она меня любит и очень много чего делает для нас и наших взаимоотношений.

Жена неожиданно обнаружила, что я ей изменил, мы даже собрались на встречу с психотерапевтом, но после трех сессий, она все равно меня выгнала из дома.

Я переехал к своей любовнице, но мы не сошлись характерами, поэтому сейчас я одинок и очень переживаю.

Полли, 48 лет, сотрудник банка

Я узнала об измене мужа и годами не могла ее пережить, хотя ему сказала, что забыла и простила. Мне просто надоели бесконечные извинения и посещения терапевтов в поисках моего прощения, а разводиться я тоже не хотела.

Я сказала всем, что я в порядке, но нас самом деле мне было очень плохо, я была невероятно зла, но никогда не думала над тем, чтобы отомстить мужу. Но так получилось, что случай мне все-таки подвернулся. И мне невероятно полегчало. Кроме того, в глубине души мне хотелось, чтобы муж узнал о моей неверности и чтобы ему стало невыносимо больно, как было когда-то мне.

Однажды я отправила мужу смс, предназначавшуюся любовнику. И наконец-то карты были раскрыты.

Когда я думаю об этом, мне кажется, мое бессознательное сделало это за меня.

Сейчас мы с мужем пытаемся наладить отношения, но пока мы только в начале пути.