Кейтлин Дженнер отказалась приходить на свадьбу сына 

На этой неделе Броди Дженнер женится на своей возлюбленной Кейтлин Картер. У девушки изначально не сложились отношения с его родственниками, и, вероятно, их не будет на церемонии бракосочетания. По крайней мере, Кендалл и Кейтлин точно. И хотя Броди отправил приглашение своему отцу, тот все равно отказался приходить.
По данным инсайдеров, Кейтлин сослалась на большую загруженность, чем сильно расстроила сына. Вероятно, истинная причина в том, что отношения двух родственников не складывались на протяжении нескольких лет. Броди чувствовал себя брошенным после того, как Брюс женился на Крис Дженнер. Тем не менее, Броди очень хотел, чтобы отец поддержал его в важный день. А вот своих сестер — Кендалл и Кайли жених даже не пригласил.
Броди Дженнер с невестой
К слову, в ближайшее время в семье Дженнер может произойти еще одна свадьба. Ранее зарубежные СМИ писали о том, что Кейтлин хочет связать себя узами брака со своей возлюбленной 21-летней моделью-трансгендером Софией Хатчинс.