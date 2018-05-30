Кейтлин Дженнер отказалась приходить на свадьбу сына

На этой неделе Броди Дженнер женится на своей возлюбленной Кейтлин Картер. У девушки изначально не сложились отношения с его родственниками, и, вероятно, их не будет на церемонии бракосочетания. По крайней мере, Кендалл и Кейтлин точно. И хотя Броди отправил приглашение своему отцу, тот все равно отказался приходить.

По данным инсайдеров, Кейтлин сослалась на большую загруженность, чем сильно расстроила сына. Вероятно, истинная причина в том, что отношения двух родственников не складывались на протяжении нескольких лет. Броди чувствовал себя брошенным после того, как Брюс женился на Крис Дженнер . Тем не менее, Броди очень хотел, чтобы отец поддержал его в важный день. А вот своих сестер — Кендалл и Кайли жених даже не пригласил.

Броди Дженнер с невестой