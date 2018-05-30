Ген измены — реальность или хитрая выдумка?

Нередко физические измены приводят к разводам, распадам семей и разрывом отношений. Кто-то винит в изменах друг друга, другие винят посторонних людей. Но что если на наше сексуальное поведение могут влиять гены и физиология?

Пример полевок Стоит взглянуть на желтобрюхую полевку, которая относится к моногамным 3% видам полевок. Как правило, эти грызуны долго не живут и часто попадаются в качестве добычи ястребам и змеям. Но, выбрав себе пару, полевки остаются верными друг другу до конца дней.

А вот близкий родственник желтобрюхой — горная полевка. Они отличаются слабыми связями и даже не задерживается в норах тех, с кем спаривается. Благодаря близкому генетическому типу и таким разным характерам эти две полевки стали идеальными предметами исследования для ученых.

Гормоны и семейные узы Исследования гласят, что в мозге желтобрюхих полевок содержится больше рецепторов гормона вазопрессина. Именно он, по мнению ученых, и играет важную роль в образовании пары. Ключевую роль играет не только количество этих рецепторов, но и их расположение. Так у моногамных животных они располагаются близко к базальным ядрам, которые отвечают за систему вознаграждения. Все не так просто Однако не все так просто и нельзя однозначно заявить, что «разгульность» зависит полностью от набора генов. Человеческое сексуальное поведение — продукт огромного числа влияний, которые воздействуют на человека на протяжении всей жизни. Это и отношения с родителями, и социальные нормы, и секс.

Люди не могут быть пленниками своей биологии и человека нельзя заставить что-либо делать вопреки его желанию. Генетика только может повлиять не мотивацию и принятие решений относительно сексуальных связей.

Исследование среди людей В 2014 году австралийский исследователь Брендон Зитч опубликовал результаты своих исследовании, которые провел, опрашивая 7,5 тысячи близнецов. Он пытался найти взаимосвязь привычек и сексуального поведения. Удивительно то, что пары идентичных близнецов показывали одинаковые привычки и характерное сексуальное проведение. А двойняшки давали на те же вопросы разные ответы. ​Это показывает, что генетическая предрасположенность занимает немаловажное место во влиянии на сексуальное поведение, несмотря на другие факторы.