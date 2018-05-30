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Семейная пара просыпаться в 3 часа ночи, когда пьяный мужик стучит в их дверь. Но затем происходит это!
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Семейная пара просыпаться в 3 часа ночи, когда пьяный мужик стучит в их дверь. Но затем происходит это! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Муж с женой спят в постели, как вдруг кто-то тарабанит в дверь.
Муж поворачивается и смотрит на часы — половина четвертого утра. «Я не вылезу из постели в такое время, » — подумал он и ложится дальше спать.
Но стук не прекращается, а становится еще громче.
«Разве ты не собираешься выйти, и посмотреть кто там?» — спрашивает его жена.
Он выползает из кровати и идет вниз, открывает дверь и видит перед собой пьяного мужчину.
«Привет», — промямлил незнакомец, — «Можете ли вы меня толкнуть?»
«Нет, уходить прочь. Уже половина четвертого. И вы меня разбудили», — сказал мужчина и захлопнул дверь. Он возвращается в постель и говорит жене, что случилось, а она отвечает ему: «Дейв, это было не очень мило. Помнишь, однажды ночью, когда мы ехали, чтобы забрать детей от няни, то заглохли в проливной дождь, и нам пришлось стучать в дом к незнакомым людям, чтобы просить о помощи? Что бы случилось, если бы они сказали, чтобы мы убирались прочь от их дома?»
«Но парень был пьян», — говорит муж.
«Это не важно», — говорит жена. «Он нуждается в нашей помощи, и было бы правильно помочь ему.»
Муж встает с кровати, одевается и спускается вниз. Он открывает дверь, и не сумев нигде разглядеть незнакомца, кричит: «Эй, Вас все еще нужно подтолкнуть?»
И он слышит голос, доносящийся неподалеку: «Да, пожалуйста».
Но все еще не увидев незнакомца, он кричит: «Где Вы?»
Незнакомец отвечает: «Я здесь, на качелях.»
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