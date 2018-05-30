Беременная Ева Лонгория и Хосе Антонио Бастон показали нежные чувства: фото

Ева Лонгория находится на последний месяцах беременности, но продолжает появляться на публике. В середине мая она позировала перед камерами на благотворительном обеде, а после снялась в смелой фотосессии. Поклонники ждут не дождутся, когда уже Ева отправится в роддом, но пока актриса туда не собирается. На днях папарацци вновь сфотографировали будущую маму на публике.

Ева Лонгория с мужем

Ева и ее супруг Хосе Антонио Бастон попали в объективы папарацци по дороге в ресторан. Влюбленные шли в обнимку и не скрывали своих чувств. Умилительные фотографии просочились в сеть.

Ева Лонгория с мужем

Судя по свежим фото, актриса уже устала пребывать в состоянии беременности. Для ужина с мужем Лонгория не стала краситься. От каблуков она тоже отказалась, отдав предпочтение свободной повседневной одежде — длинной юбке, водолазке и шлепанцам.

Ева Лонгория

Напомним, что Ева Лонгория и бизнесмен Хосе Антонио Бастон связали себя узами брака в мае прошлого года после трех лет отношений. В декабре стало известно, что у супругов будет сын, который появится на свет уже в мае.