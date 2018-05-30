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Вот это пара! Новая возлюбленная Ника Джонаса индийская красотка Приянка Чопра старше него на 10 лет
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Вот это пара! Новая возлюбленная Ника Джонаса индийская красотка Приянка Чопра старше него на 10 лет 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
25-летний Ник Джонас закрутил роман с 35-летней Приянкой Чопрой.
Похоже, в Голливуде намечается новая пара. Ник Джонас всегда любил девушек постарше, и вот теперь под его чары попала индийская красотка Приянка Чопра. Пара уже даже вместе на Met Gala-2017, а теперь же, по сообщениям источников, предполагаемые возлюбленные все чаще проводят время вместе или же в компании своих друзей. Ник и Приянка катаются на яхте, посещают бейсбольные матчи. Но свои отношения звезды пока никак не комментируют.
Напомним, ранее Ник встречался с Майли Сайрус, Селеной Гомес, Дельтой Гудрем, Оливией Кальпо и с другими звездными красотками. В свою очередь Приянка была в отношениях с индийскими актерами Шахидом Капуром и Арманом Бевея.
Как тебе новая подруга Джонаса?
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Фото:Instagram, Getty Images
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