О чем говорит девушка, у которой было 1200 мужчин

Девушка по вызову рассказала о некоторых забавных и не очень случаях из своей профессии. Секс-работницей она решила стать еще в позднем подростковом возрасте, с тех пор прошло пять лет. За это время в ее жизни, как утверждает девушка «с пониженной социальной ответственностью», успели побывать 1200 мужчин. Большинство из них ей не особо запомнилось, зато некоторые клиенты оставили неизгладимые впечатления.

«Он гонял меня по лестнице»

Самый странный клиент дамы по вызову платил ей за то, что она поднималась и спускалась по винтовой лестнице.

«Ему нравилось сидеть под лестницей», — комментирует девушка.

«Он звонил жене по громкоговорителю»

Один из мужчин вез девушку по вызову на пассажирском сидении своего автомобиля и в этот момент решил позвонить жене по громкоговорителю. Тему для разговора выбрал странную — пытался доказать супруге, что его неверность — плод ее больного воображения.

После того, как женщина на том конце бросила трубку, секс-работница честно заявила клиенту:

«Она не такая тупая, а ты не такой хороший лжец».

«Он делал жене одолжение, что спал с ней»

Девушка рассказала и о клиенте, к которому почти сразу же потеряла уважение. Все дело в том, что он принялся ей рассказывать о том, каким «мертвым» был его брак и как ужасен секс с женой.

«Мне было отвратительно слышать, что он делал жене одолжение, что спал с ней. Я перестала с ним видеться после этого».

«Он дышал ртом во время поцелуев»

Это был ее худший опыт с мужчиной. Девушке клиент был противен, так как у него были грязные волосы, плохой цвет лица и тощее телосложение. Но больше всего у нее вызывало отвращение, что он продолжал выдыхать ртом, когда целовал ее.