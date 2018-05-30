5 факторов, увеличивающих риск развода

Фактор №1 Согласно наблюдениям американских социологов, очень важно, в каком возрасте супруги вступили в брак. Если молодые люди поженились едва ли не на школьной скамье, то их пара имеет очень высокую вероятность вскоре распасться. Это незрелые личности, которые еще сами не знают, чего хотят от жизни, не определись с ценностями.

Впрочем, выход в первый раз замуж «немного за 30», не всегда гарантия успешного брака. Дело в том, что к этому моменту всех принцев уже разобрали, поэтому засидевшиеся в невестах барышни берут уже тех, которые остались. По мнению ученых, оптимальный возраст для заключения официального оформления отношений от 25 до 32 лет.

Фактор №2 Большая разница в возрасте — еще один предвестник развода. Особенно, когда супруга старше мужа на пять и более лет. Согласно статистке, такие пары расходятся в три раза чаще, чем ровесники. Все дело в несовпадении интересов. Через некоторое время происходит некий конфликт «отцов и детей». Молодой муж оказывается в роли избалованного ребенка, жена — матери, на плечах которой все семейные заботы.

Фактор №3 Разный финансовый статус тоже не ведет к упроченному браку. Подсознательно женщина хочет видеть в муже защитника и добытчика. Если он все время лежит на диване, а она работает с утра до ночи и получает больше него, то это увеличивает риск развода. Пары, где доход супруга составляет хотя бы 60% процентов от семейного бюджета более прочные.

Фактор №4 Есть и неподходящие для брака профессии, которые, например, связаны с риском и ненормированным рабочим днем, как у полицейских и пожарных. Не каждая жена готова вставать среди ночи «по тревоге». Тяжело ужиться с творческими людьми — они легко увлекаются, а это не способствует крепкой семье. Так, среди танцоров и хореографов 43% разводов.

Фактор №5 Отсутствие периода встреч, влюбленности, и медового месяца после свадьбы, тоже ведут к разводу. Ученые объясняют это тем, что романтические, счастливые воспоминания сближают молодоженов и больше объединяет супругов. Пары, которые побывали в свадебном путешествии, разводятся реже на 41%.