Что больше всего возбуждает мужчин

Сексологи рассказали, какие необычные вещи способны возбуждать мужчин. В списке нашлось место для женской груди небольшого размера, спонтанности происходящего и многого другого.

Вопреки распространенному мнению, мужчины предпочитают небольшой размер груди. Представители сильного пола считают, что она удобно ложится в ладонь и дает ощущение полного доминирования над своей партнершей. Более того, такая грудь всегда сохраняет упругость.

Также выяснилось, что мужчины очень любят спонтанность в сексе, передает ресурс actualnews.org. Это якобы является свидетельством того, что девушка открыта к новому опыту и с легкостью пойдет на любые эксперименты, которые ей предложат.

Помимо этого, мужчины убеждены, что сексуальность дам подчеркивают небрежно растрепанные волосы. У парней это ассоциируется с сексуальностью и непринужденностью.

Не менее важным фактором для возбуждения является голос пассии. Оказалось, что «писклявые» и слишком высокие тембры у мужчин не вызывают восторга.

Как ни странно, пикантности могут добавить морщины в уголках глаз и губ у девушки. Это говорит о том, что представительница прекрасного пола много смеется, и у нее легкий характер.

Сильную половину привлекают и такие, на первый взгляд, странные вещи, как голые ступни. Сексологи связывают это со старыми запретами, когда оголение этой области в обществе считалось недопустимым.

Ранее американские психологи сообщили, что длительность отношений зависит от первой интимной близости. Они заключили: чем секс лучше, тем выше вероятность, что отношения будут серьезными.