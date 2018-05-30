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Что больше всего возбуждает мужчин
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Что больше всего возбуждает мужчин 

Дни.ру 35 минут назад
Фото: Дни.ру
Сексологи рассказали, какие необычные вещи способны возбуждать мужчин. В списке нашлось место для женской груди небольшого размера, спонтанности происходящего и многого другого.
Вопреки распространенному мнению, мужчины предпочитают небольшой размер груди. Представители сильного пола считают, что она удобно ложится в ладонь и дает ощущение полного доминирования над своей партнершей. Более того, такая грудь всегда сохраняет упругость.
Также выяснилось, что мужчины очень любят спонтанность в сексе, передает ресурс actualnews.org. Это якобы является свидетельством того, что девушка открыта к новому опыту и с легкостью пойдет на любые эксперименты, которые ей предложат.
Помимо этого, мужчины убеждены, что сексуальность дам подчеркивают небрежно растрепанные волосы. У парней это ассоциируется с сексуальностью и непринужденностью.
Не менее важным фактором для возбуждения является голос пассии. Оказалось, что «писклявые» и слишком высокие тембры у мужчин не вызывают восторга.
Как ни странно, пикантности могут добавить морщины в уголках глаз и губ у девушки. Это говорит о том, что представительница прекрасного пола много смеется, и у нее легкий характер.
Сильную половину привлекают и такие, на первый взгляд, странные вещи, как голые ступни. Сексологи связывают это со старыми запретами, когда оголение этой области в обществе считалось недопустимым.
Ранее американские психологи сообщили, что длительность отношений зависит от первой интимной близости. Они заключили: чем секс лучше, тем выше вероятность, что отношения будут серьезными.
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