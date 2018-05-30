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То, что произошло с этим мужчиной очень досадно. Вы все еще думаете, что у вас был плохой день?
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То, что произошло с этим мужчиной очень досадно. Вы все еще думаете, что у вас был плохой день? 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Однажды мужчина ремонтировал свой мотоцикл во дворе, в то время как его жена была в доме на кухне.
Мужчина поставил гоночный двигатель на мотоцикл, и решил его проверить. Но он не учел новую мощность двигателя, поэтому мотоцикл рванул настолько быстро, что мужчина не успел сориентироваться и разбив стеклянные двери въехал в дом. Жена, услышав грохот, побежала в столовую и обнаружила, что ее муж лежал на полу, истекая кровью, а мотоцикл лежал рядом с ним.
Жена побежала к телефону и вызвала скорую помощь. Так как они жили на достаточно высокой горе, жена пошла вниз по лестнице на улицу, чтобы сопроводить скорую к мужу. После того как скорая помощь забрала ее мужа и доставила в больницу, жена вернулась домой и выкатила мотоцикл на улицу. Увидев, что на полу был разлит бензин из мотоцикла, женщина взяла бумажные полотенца, вытерла бензин, и бросила эти полотенца в туалет.
Мужчину осмотрели, наложили швы и отпустили домой. Придя домой, он посмотрел на разрушенную дверь и повреждения на мотоцикле. Ему стало очень грустно, он пошел в туалет, сел на унитаз и закурил сигарету. Выкурив сигарету, он бросил ее в унитаз, сидя на нем.
Жена, которая была на кухне, услышала громкий взрыв и крики ее мужа. Она побежала в ванную и нашла своего мужа лежащим на полу. Его брюки догорали, а его ягодицы, задняя часть ног и пах были в ожогах.
Жена снова побежал к телефону, чтобы вызвать скорую помощь. К ним прибыл тот же экипаж скорой помощи и жена встретила их на улице. Санитары погрузили мужа на носилки и понесли его на улицу.
Пока они шли вниз по лестнице на улицу в сопровождении супруги, один из санитаров спросил жену, как пострадал ее муж. Она рассказала им, и санитары начали смеяться так сильно, что один из них поскользнулся и опрокинул носилки, на которых лежал ее муж. Он упал на лестницу и сломал руку.
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