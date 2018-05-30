16 причин, почему вы еще не замужем

Содержание1. «Он классный, но…»2. «Он должен мне звезду»3. «Я себя не на помойке нашла»4. «Я просто рядом постою»5. «А я, а вот у меня»6. «Не мой типаж!»7. «Лучшие уже заняты»8. «Давай быстрее!»9. «Мне никто не нужен»10. «А интим — это обязательно?»11. «Нет, я не ревную!»12. «Я — свободная птица»13. «Жизнь — зло!»14. «Мне хорошо и так»15. «Я ей не соперница!»16. «Время еще ждет»

«Ну почему я никому не нравлюсь? Почему? Даже мужчина в носках с пчелками находит меня ужасной», — писала в дневнике Бриджит Джонс , чувствуя себя глубоко несчастной…

Разве женщина виновата, что ее замуж не берут?! Возможно, — говорят психологи и советуют проверить себя на типичные ошибки поведения!

1. «Он классный, но…»

Встречаясь с новым возлюбленным, такая женщина не ищет в мужчине родственную душу, отмечая достоинства, а под лупой рассматривает недостатки. «Спортом не занимается, любит по утрам не кофе, а Колу, зарплата смешная, да и должность мелковата…». Найти «дефекты» можно в каждом, было бы желание!

При этом женщина уверена, что уж она-то — точно идеал! И если и нужно кому-то меняться, то только ему. А то он такой «несуразный» так и не встретит свою Принцессу!

Алина, 32 года

В моей жизни было много мужчин, которые бегали за мной, дарили цветы и подарки. Я — очень влюбчивая, но любовь быстро проходит. А такого мужчину, с которым хотелось бы проводить дни и ночи, я пока еще не встретила.

Мне не нужен «любой», чтобы просто «был». Я хочу того, к которому буду стремиться сама — успешного, уверенного в себе, без материальных проблем и всевозможных обязательств. Да, у меня высокая планка, но я и сама стараюсь ей соответствовать! Вот только мучает вопрос: а остались ли еще на Земле настоящие мужчины?

2. «Он должен мне звезду»

«Я ищу мужа, который будет решать мои проблемы, а не создавать мне новые», — горестно вздыхает женщина, сетуя на несправедливую жизнь. Вступая в отношения, представительница прекрасного пола желает обрести поддержку во всем, а также видеть меньше слов и больше действий. Но вряд ли стоит равняться на героев любовных романов! Во время первых встреч, когда происходит только притирка характеров, требовать от партнера чего-то кроме симпатии и любви — еще рано. Да и стоит ли вообще торопить события? Мужчина не может быть идеальным просто потому, что он живой человек!

Алла, 30 лет Несколько дней назад мне исполнилось тридцать. Я не замужем и никогда не была. Когда-то жила в гражданском браке с мужчиной, было две внематочные беременности и мне удалили обе трубы. Теперь я могу иметь детей только с помощью ЭКО. Когда я увидела, что мой мужчина не потянет эту дорогую операцию, я сама от него ушла.

Когда познакомилась с Игорем, сразу рассказала все о себе. Он сказал, что для него это не проблема — ЭКО сделаем. Но почти 5 лет мы живем вместе и… ничего. Когда я поднимаю разговор о браке и полноценной семье, он начинается нервничать, злиться и сразу меняет тему. Я бы его уже давно бросила, но кому я такая нужна? А он постоянно обещает: скоро все будет, ты только немного подожди, будем вместе воспитывать деток. Все кругом спрашивают, когда замуж, когда дети, а мне нечего сказать. Я и сама не знаю.

3. «Я себя не на помойке нашла»

Кому не хочется выйти замуж за Принца? Или на худой конец — за молодого миллионера… Ну или бизнесмена средней руки с коммерческой жилкой…

Но Принцев на всех не хватит, а миллионеры давно посчитаны (точнее, заняты). Вот и получается, что женщине, продающей открытки в метро, никак не пересечься с мужчиной из «высшего общества». Впрочем, даже случайная встреча вряд ли что-то решит. Ведь у людей с разным мировоззрением слишком мало тем для разговора. Да и у каждого мужчины (особенно, если он Принц или миллионер) есть свои потребности и желания, и кто сказал, что они совпадут?

Нина, 35 лет Я не понимаю, что нужно этим мужчинам! Считаю себя красавицей, уровень IQ соответствует внешности. Со мной интересно, я могу поддержать любую беседу. Легкая на подъем, всегда готова встретиться и пообщаться. Но нет рядом стоящих мужчин! А так хочется встретить свое счастье!

4. «Я просто рядом постою»

Считать себя Принцессой, которой должен целый мир, или Дурнушкой, которая ни на что не способна — одинаково плохо. Первая боится так и не встретить нужного кандидата, а вторая — случайно попасться ему на глаза. Вот почему первое занятие в «Клубе будущих жен» всегда посвящено самооценке женщины. Если она в порядке, то и муж найдется довольно быстро и счастье неожиданно в дом войдет. Психологи рассказывают, что любить и ценить себя нужно хотя бы для того, чтобы полюбить вас смог кто-то еще.

Людмила, 35 лет Мы встречались уже три года, но замуж меня он не звал. У него был свой дом, своя работа, своя жизнь. Как я поняла, женщина ему нужна была только для встреч. Я уже смирилась с этим и мысленно от него ушла. А потом — новость о беременности! Думаете, это заставило его сделать предложение? Как бы не так! Он ничего не сказал, вообще ничего. За 7 месяцев не произнес ни единого слова о будущем ребенке или совместной жизни. А потом как-то прихожу к нему домой, а там его родственники — пришли знакомиться с будущей женой. Оказывается, они даже не знали, что у него кто-то есть. Поженились мы в срочном порядке через две недели. Большой живот не помешал мне стать красивой невестой. А сейчас нашему сыну уже 5 лет. Живем счастливо все вместе.

5. «А я, а вот у меня»

Другая женщина настолько самодостаточна, что мужчина рядом с ней чувствует себя неловко. В разговоре он то и дело слышит: «Я», «А вот я», «А у меня». В потоке бесконечных слов (не исключено, что из-за волнения женщины) у него нет возможности проявить себя, и он вынужденно остается пассивным. Если ситуация многократно повторяется, мужчина перестает видеть перспективу в отношениях, поэтому спешно ретируется.

Ирина, 27 лет Раньше — в 21-22 года, я очень сильно хотела замуж, а сейчас уже как-то и не тянет. Живу с человеком уже два года, перед этим еще два года встречались. Меня все в нем устраивает, кроме его нерешительности. Хотя он говорит, что это у меня характер сложный. Чтобы он не решил, я буду недовольна.

Ну и материальная сторона меня напрягает. Он не стремится расти в материальном плане, делать карьеру. Из-за этого я не решаюсь связывать себя узами брака.

6. «Не мой типаж!»

Деление мужчин на типажи — это естественный отбор в действии. Только еще более жестокий и беспощадный. Только увидев фото мужчины, женщина говорит, что он ей не подходит. А ведь они еще даже не встречались!

Кто знает, может за этим «ботаником» на фото скрывается настоящий мачо, который сумеет разжечь искру симпатии или даже пламя любви? Потакая собственным предрассудкам и не желая один раз пойти на встречу, женщина на долгие месяцы остается одна.

Комментарий экспертаВладислава Курманова, семейный и детский психолог

Чем старше становится женщина, чем больше реализуется в профессии или хобби, чем больше становиться абсолютно самостоятельной и независимой, тем ей сложнее выйти замуж. Вроде бы и на свидания ходит, встречается с мужчинами, но все никак не находит того единственного или отказывает, когда он предлагает руку и сердце.

Одна из причин такой ситуации — это подсознательное нежелание менять свой образ жизни, менять привычки и становиться в какой-то степени зависимой от мужчины. Наше подсознание любит стабильность во всем и очень не любит менять что-либо вокруг.

Создание семьи — это всегда изменения. В месте жительства, в образе жизни, в совместном досуге и прочем. Поэтому срабатывают психологические защиты, которые дают понять женщине, что мужчина не соответствует ее ожиданиям. Так и получается: вроде бы все хорошо, прекрасный молодой человек, но женщина расстается с ним, как только дело идет к свадьбе.

Для помощи такой женщине нужно проработать с психологом тему брака: для чего я хочу замуж, что меня ждет в браке, чем я готова пожертвовать, ради создания семьи? Да, именно пожертвовать, ведь когда мы приобретаем что-то, в этот момент мы что-то и теряем. Как только будут проработаны психологические блоки и защиты, женщина сможет с легкостью вступить в брак и быть в нем счастливой.

7. «Лучшие уже заняты»

Существуют представительницы прекрасного пола, которые смотрят в сторону только тех мужчин, которые уже заняты. Из позиции, «если он кому-то нравится, значит, может понравиться и мне». Но между тем, искать свое счастье, разбивая чужой союз — дело не только неблагодарное, но и мало выигрышное. Редкий мужчина рискнет разрушить свой брак ради мимолетной связи. Да и женщина, которой удобно (пусть и временно) быть в роли любовницы, рискует крепко срастись с ней.

Впрочем, есть еще одна проблема! Если мужчина изменяет той женщине, где гарантия, что не изменит новой?

Лариса, 29 лет Я больше шести лет встречаюсь с женатым мужчиной. Это не просто свидания для интима, это полноценные серьезные отношения. Мы практически живем вместе. Но у него есть жена и дети… Он говорит, что их ничего не связывает, только быт. Но и ко мне уходить тоже не спешит. А мне скоро тридцать. Эта страшная цифра — 30. Люблю его всей душой, безумно люблю. И он меня любит — точно знаю. Но почему тогда не уходит от них? Сколько еще ждать?..

8. «Давай быстрее!»

Иногда женщина настолько сильно хочет замуж, что очень торопит события. Уже на первом свидании она знает, какой будет их свадьба, сколько она родит детей, и какого цвета скатерти будут украшать дом. Мужчина чувствует внутреннюю агрессию, и такой напор его отталкивает. Ведь он сам хочет решать, что будет потом, а не идти по уже написанному кем-то сценарию.

Я познакомился с женщиной и на втором свидании привел ее домой, еще не войдя в мою квартиру, она заявила, что очень удобно жить на первом этаже, так как коляску не нужно поднимать на верхние этажи. Это поведение меня сразу насторожило, и это была последняя с ней встреча.

Навязчивое желание выйти замуж часто является отталкивающим фактором при общении с мужчинами. Это женщинам понятно, что они сами выбирают себе мужчину, но мужчина думает по-другому, он настроен, чтобы выбор оставался всегда за ним. Чтобы отношения привели женщину к замужеству, мужчина должен четко понимать, что рядом с ним адекватная женщина, умеющая готовить полезную пищу, любящая детей, при этом она должна следить за своим физическим состоянием, посещая спортзал.

Также ошибкой в отношениях между мужчиной и женщиной является употребление алкогольной продукции. Женщина не должна поощрять употребление алкоголя с мужчиной и тем более поддерживать его в этом. Нужно найти общее занятие для того, чтобы проводить вместе как можно больше времени, в лучшем случае постараться быть полезной мужчине на его работе. Нужно сделать так, чтобы мужчина понимал вашу ценность, тогда он сам предложит вам выйти за него замуж. Одного желания «хотеть выйти замуж» — мало, нужно всегда оставаться самодостаточной, начитанной и следить за собой.

9. «Мне никто не нужен»

Причиной одиночества женщины может быть и работа ее подсознания. Это оно транслирует миру мантру: «Все мужчины — козлы!». Если в прошлом женщины были неудачные отношения или брак родителей держался на волоске, сама перспектива замужества может пугать ее, даже если она не осознает этого. Лучшая защита — нападение, считает подсознание, и начинает игру по своим собственным правилам.

Самый актуальный совет в это время — обратиться к психологу, который найдет истоки проблемы и поможет правильно их понять и пережить.

Даша, 35 лет Для меня замужество было чем-то вроде черной коробки с неизвестным содержимым. Вернее, известным — стирка, готовка, уборка, глажка. Шаг влево-вправо — расстрел. С подругами в кафе нельзя, с мужчинами общаться — тоже. Разные ограничения и попытки запереть женщину дома любой ценой.

Я так себе напредставляла брак, что замуж не спешила очень долго. Хотелось пожить для себя, насладиться жизнью, а не быть привязанной к плите и стиральной машинке.

Гражданский брак со мной приключился в 25 лет, а отношения мы узаконили в 31. Семейная жизнь оказалась счастливой.

10. «А интим — это обязательно?»

Некоторые женщины считают любовь платоническим чувством. Это романтика, белые розы и ночи без сна с мыслями «все о нем и о нем». Перспектива интимной близости их пугает. Одни стесняются своего тела, видя в нем лишь недостатки, другие — боятся что-то сделать «не так» и этим оттолкнуть партнера.

Но если влюбленные все же переходят от слов к делу, они получают удовольствие и страх женщины бесследно исчезает. Так стоит ли бояться того, что, возможно, никогда не произойдет? Если страх перед интимом приведет к разрыву отношений гораздо быстрее.

Аля, 26 лет Мне 26 лет и я до сих пор девственница. И это — огромная проблема, которая создает барьер между мной и мужчинами! Я просто боюсь с кем-то встречаться. Думаю, если парни об этом узнают, сразу меня засмеют или раструбят об этом всему свету.

Мне всегда было «не до того» — учеба в институте, первая работа, было некуда сходить и не с кем. Я симпатичная, нравлюсь мужчинам, но они видят во мне образ привлекательной, раскрепощенной женщины, который я создала сама. А это всего лишь маска, которую я надеваю, чтобы никто ни о чем не догадался. Я даже выдумала несуществующего поклонника, чтобы меня не знакомили с мужчинами. А так хочется устроить свою личную жизнь, но больше всего я боюсь провала…

11. «Нет, я не ревную!»

Характер — это судьба, иногда приговор — у кого как получается. Если во время первых встреч мужчина еще может закрыть глаза на чрезмерную ревность женщины или любовь к громким скандалам и примирениям, то в дальнейшем становится трудно мириться с таким положением дел. Если они и поженятся (что не случается в этой жизни!), то разные точки зрения в ключевых вопросах неминуемо приведут к разводу. Вот почему ошибки поведения так важно разглядеть «на берегу», пока еще не бросились в омут (то есть брак) с головой!

Дина, 28 лет Из всех моих друзей и подруг, в браке состою только я. Хотя некоторые по 5-6 лет живут вместе, и есть общие дети. Но когда среди знакомых мужчин заходит разговор о свадьбе, они тут же ретируются: «Я — не обремененный штампом мужчина» или «Женятся только слабаки!», «Хорошее дело браком не назовут». Становится очень неприятно.

Мы поженились с мужем ровно через два года после знакомства. Он знал мою позицию: если через 2 года от начала отношений пара не женится, вероятность свадьбы тает с каждым днем. Меня такая перспектива не прельщала. Я пошла бы искать супруга себе дальше. Но он не пустил, потащил меня в ЗАГС.

А тем неженатым муж всегда говорит, что очень рад, что он — семейный человек. В этом году нашему штампу в паспорте будет 8 лет.

12. «Я — свободная птица»

В старые времена, когда женщина выходила замуж, она действительно выходила за мужа и стояла за ним как за каменной стеной. Современные же представительницы прекрасного пола, как минимум, хотят равноправия в отношениях. А некоторые — еще и ничего не менять в своей жизни, кроме привычки просыпаться не одной, а с кем-то.

Такая женщина сама распоряжается своей жизнью, не согласна на компромиссы и вместо вечернего киносеанса с любимым предпочтет позажигать с подругами в кафе. А когда мужчине приходится вымаливать едва ли не каждую встречу, о браке речь даже не идет!

Ольга, 38 лет Я всегда считала, что можно и нужно привлекать внимание мужчин, которые тебе нравятся. Своей харизмой, раскованностью, сексуальностью. Мне казалось, что девушки консервативных взглядов так и состарятся одинокими и никому не нужными. Поэтому я не стеснялась выигрышно подавать свои достоинства.

Однако жизнь доказала мою неправоту. Мои скромные подруги и даже знакомые «серые мышки» давно замужем и имеют по несколько детей, а я все одна. В студенческие годы отбоя не было от ухажеров, а сейчас — когда-никогда позовут на свидание…

13. «Жизнь — зло!»

Безусловно, жизнь — нелегкая штука, но даже в ней можно найти причины для радости и счастья! Если женщина вместо жизнерадостности, оптимизма и энергии источает негатив, мужчине вряд ли захочется связывать с ней судьбу. Сложностей и стресса достаточно в светлое время суток, чтобы мужчина захотел их видеть вечером — в своем доме.

Анна, 32 года

Мне 32 года и даже ребенка родить не от кого. Зарплата — слезы, продвижения по карьерной лестнице не предвидится, квартира — съемная. Мужчины или не интересуются мной, или сбегают едва познакомившись. Последний ушел к женщине «с прицепом» и построил для нее дом. Ну почему не мне? Чем я не угодила?

14. «Мне хорошо и так»

С возрастом людям все сложнее покидать свою зону комфорта. 10-часовой рабочий день навевает мысли о теплой постели, а не о свидании с мужчиной и длительной подготовке к нему. Но если женщина все же решается открыть дверь и выйти из зоны комфорта, она получает гораздо большее, чем просто очередные 7 часов сна.

Алина, 22 года

Мне кажется, что мужчина женится только в одном случае: если почувствует, что он ее теряет. Или отношения создают лично ему проблемы: например, приходится ездить на свидания в другой город, что неудобно. Или девушка категорически против интима до брака, а ему очень хочется познать эту тайную сторону ее жизни.

Еще по моим наблюдениям, если пара начала жить вместе, с каждым месяцем шансы пожениться тают. Обычно или женятся сразу, или девушке приходится буквально на поводке тянуть его в ЗАГС. Такого, чтобы мужчина вдруг сам захотел жениться, уже живя в гражданском браке, я ни разу не встречала.

15. «Я ей не соперница!»

Низкая самооценка может сыграть с женщиной злую шутку. Как только представительница прекрасного пола видит, что понравившийся ей мужчина заинтересовал другую женщину, она сразу же отступает. Одна из причин — боязнь конкуренции — женщина не находит в себе сил и желания «бороться за свое счастье». Вторая — опасения реакции соперницы, агрессии или интриг. При этом женщина не осознает, что ей как раз делать ничего не нужно, мужчина сам сделает свой выбор, главное — не уходить с его поля зрения.

Светлана, 21 год Бывают мужчины, которых паника накрывает, если речь заходит о браке. У меня есть подружка, которая жила в гражданском браке с мужчиной на 2 года ее старше. Ее мама постоянно выговаривала ей: «Разве это — брак? А если дети будут, что будешь делать?». Подруга сдалась и ушла от него.

А через два месяца он сам сделал ей предложение. Я на их свадьбе свидетельницей была. Едем в машине к ЗАГСу, а он причитает: «Неужели это происходит со мной? Это правда — моя свадьба? Как я до этого дошел?!». Ему понадобилось несколько месяцев, чтобы привыкнуть к тому, что у него есть семья. А сейчас сам радуется, что так повезло с женой.

16. «Время еще ждет»

Встретить «суженого» можно в любом возрасте, но чем позже женщина планирует вступать в брак, тем больше требований у нее вырастает к обозначенному сроку. То, что в юности кажется «милой» привычкой, в 35+ будет казаться «вопиющим недостатком».

Да и откладывая важное событие на потом, можно случайно оказаться у разбитого корыта. Когда «все подружки по парам, ну а я все одна».

Встречайтесь, любите и заключайте браки тогда, когда этого хочет сердце!

Многие женщины, у которых не получается решить задачу «выйти замуж», либо обвиняют мужчин, либо ищут внешние причины и работают над своим телом, стилем, имиджем. Но это не приносит желаемый результат, потому что настоящие причины неудач — внутренние, психологические.

Одна из самых часто встречающихся проблем, с которыми я работаю, — это ситуации, когда женщина хочет замуж, но почему-то это не получается. Причины бывают разные.

Один вариант — нереалистичные (завышенные или противоречивые) требования к потенциальному партнеру. Многие успешные в деловом плане женщины видят в качестве супруга только мужчину, который добился еще больших успехов. При этом кандидат должен быть холост и желательно, чтобы у него не было детей от первого брака. Женщине часто нравятся мужчины, которые пользуются успехом у другого пола, но она хочет быть единственной, требует верности и хочет, чтобы мужчина вообще перестал смотреть на других женщин.

Вторая причина, по которой знакомства не доходят до ЗАГСа, это слишком сильное желание «хочу замуж». Женщина стремится к своей цели, давит на мужчину, устраивает истерики либо хмуро молчит, не получая желаемого — тем самым отдаляя достижение того, к чему стремится, поскольку нормальный мужчина не спешит принимать серьезные решения, когда отношения сложные и много негатива.

Третья причина неудач называется скрипт или сценарий — это раннее детское решение, о котором женщина уже забыла, но которое не было отменено и работает. Например, если папа девочки обижал маму, то ребенок мог решить, что «лучше я останусь одна» — и не важно, что взрослая часть женщины хочет замуж: бессознательная установка все равно победит.

Все три причины — это психологические программы, которые управляют мыслями, эмоциями и поведением женщины. Пока эти программы не будут отменены и заменены на другие, желаемых изменений в жизни не произойдет, сколько ни старайся. В первом и во втором случаях эту работу по осознаванию и замене старых установок женщина может осуществить самостоятельно. В третьем случае необходима помощь психолога или психотерапевта.

Комментарий экспертаАнна Владимировна Сметанникова, клинический психолог, ITA trainer, гипнотерапевт

Основная причина, по которой женщина не может выйти замуж, это она сама. Ее установки о себе, ее убеждения о других.

«Не могу» в психологии равняется «не хочу». Как бы внешне женщина не стремилась к браку и семье, внутри себя она не хочет, боится. Это своеобразный внутренний конфликт, за которым стоят психологические защиты от боли. Боль от нелюбви к себе и непринятия себя. Что такое принять себя? Это, в первую очередь, узнать себя. Какая я на самом деле? Узнать не ту, что привыкли видеть коллеги, родители, друзья, любовники, а себя настоящую. С достоинствами и недостатками, с прыщиками и лишними килограммами, с красивой осанкой или пухлыми щечками. Нервную, алчную, порой злою и недовольную, а иногда слишком доверчивую и смешную.

Принять себя разной — это путь к себе настоящей. Женщина, которая узнала и приняла себя, четко знает свои границы, понимает, какой партнер ей нужен, у нее есть свои желания и потребности, она никому не доказывает свою ценность. Помешать выйти замуж могут следующие причины и состояния:

— комплексы;

— завышенная или сниженная самооценка;

— детские травмы, которые до сих пор не прожиты;

— неблагоприятный прошлый опыт;

— наличие внутреннего конфликта.

Эти и другие вопросы могут быть решены в сотрудничестве с психологом или коучем. Женщина не сразу, постепенно, научится быть честной с самой собой и поймет, чего же она хочет на самом деле. А как мы знаем, чего хочет женщина, того хочет Бог.

Комментарий экспертаНаталья Ладонычева, психолог, сертифицированный лайф-коуч, ведущий тренингов, член Ассоциации практических психологов

Желание женщины выйти замуж и создать семью может входить в конфликт с бессознательными стремлениями оградить себя от боли, которую может причинить мужчина, от риска быть преданной, оставленной и ненужной. С одной стороны, я хочу быть с мужчиной, создать гармоничный союз, а с другой стороны, не хочу рисковать, быть уязвимой, боюсь доверять, хочу защитить себя от возможных разочарований и страданий.

Если у вас в прошлом был опыт неудачных отношений, где вас предавали, оставляли, унижали или применяли насилие, ваша психика будет делать все, чтобы предотвратить повторение этой боли. А самый надежный способ — это не вступать в длительные отношения или вовсе избегать мужчин.

Как это проявляется в жизни?

Женщина может запереть себя в круге «дом-работа-дом», сделать себя очень занятой, что на свидания или просто «выход в свет» не будет времени, а все предложения разнообразить свою рутину или освободить время для себя и для поиска партнера будет рьяно отвергать, защищая свою безопасную жизнь, где нет места мужчине, который может причинить страдания, где нет места отношениям, которые она не может полностью контролировать.

Другой причиной, тесно связанной со страхом пережить боль, являются иррациональные и ограничивающие убеждения и установки. Многие искренне верят, что «все мужчины изменяют», «нормальных мужчин давно разобрали», «в таком возрасте хорошие мужики уже женаты», «после 30-ти крайне тяжело найти достойного мужчину», «матери-одиночки никому не нужны», «чужой ребенок — это обуза для мужчины» и так далее.

Женщины верят в эти стереотипы, потому что встречают им подтверждения среди своего окружения, в интернете, в фильмах. Ведь мы неосознанно выбираем тех мужчин, которые подтвердят наши убеждения о них. Оглянитесь на своих близких, друзей и знакомых — вы заметите, что их жизнь отражает то, во что они верят и о чем чаще всего говорят.

Убеждения так работают, что мы видим одну часть реальности и игнорируем другую: множество женщин после 30, матери-одиночки прекрасно устраивают свою личную жизнь, находят подходящих мужчин, создают крепкие и счастливые семьи.

Жизнь может быть разной, все зависит от того, во что вы верите, это подтверждает и мой опыт, и всех тех, кто сознательно делает выбор в пользу того, что хочет получить в своей жизни.

Комментарий экспертаАлина Королева, психолог, эксперт по семейным отношениям

Если сердце женщины занято первой Любовью, бывшим мужем, то в ее эмоциональном пространстве просто нет места для новых отношений. Эта история не всегда в достаточной степени осознается. Ведь реальных отношений давно нет. А воспоминания — они же есть у всех. Но здесь важно не путать воспоминания со своим актуальным теплым и романтичным отношением к мужчине. Женщине может казаться, что она сможет забыть прошлую любовь в новых отношениях. Но здесь так не работает. Сначала надо освободить по-честному свое сердце и только потом там может поселиться новая Любовь.

Бывает, что место идеального мужчины занято папой — он образец, которого мужчинам ровесникам не достигнуть никогда. Во-первых, папу мы знали раньше и все его недостатки заранее ему прощаем, а у любого мужчины есть недостатки и эти недостатки мы видим, плюс он уже все равно проиграл в сравнении с папой. Во-вторых, женщине, у которой папа занимает место главного мужчины в жизни, трудно отдать это место другому мужчине — такой поворот в личной жизни неосознанно воспринимается, как предательство папы.

Очень часто женщины имеют негативный опыт отношений в своей личной жизни и в жизни знакомых. Они понимают, что тех отношений гармоничных и комфортных, о которых они мечтают, просто не бывает. А на самом деле — это просто ограничивающие убеждения и надо расширить свой кругозор, найти вокруг себя примеры гармоничных отношений. Тогда ограничения постепенно растворятся и женщина уже может понять, что именно ей нужно в отношениях. А когда знаешь, что можешь получить желаемое, то и начинаешь видеть вокруг себя подходящих мужчин.

Комментарий эксперта Ирина Бойко , реабилитолог, консультант по семейным отношениям, коуч

Работая с женщинами на тему брака и семьи, я заметила, что причина чаще всего одна. Все сводится к доверию к мужчинам, а точнее, — к его отсутствию.

Приведу простой пример. Женщина хочет выйти замуж, думает об этом, мечтает, говорит об этом, вероятно даже знакомится с мужчинами. Однако глубоко в бессознательном есть страх, информация, что мужчине доверять нельзя, что мужчина — предатель, и ей будет больно. Все эти вещи она не осознает. Но 90% психики настроены против брака и отношений. И бессознательная часть будет делать все, лишь бы женщина осталась в безопасности. А безопасность для нее — это быть без мужчины.

Эти бессознательные установки формируются в детстве, но еще и передаются генетически. Достаточно посмотреть на поколение «сильных женщин», чтобы понять, что это имеет место быть.

Радует, что это все «лечится», и что сейчас есть технологии, позволяющие работать с этой ситуацией.

Комментарий экспертаЕкатерина Габбазова, психолог, коуч по личной эффективности

Одной из ловушек, в которую попадают женщины, является образ идеального мужчины. Возможно, это не Принц на белом коне, но воображая себе избранника, вы забываете наполнить этот образ содержанием. То есть, можно представлять себе во всех деталях внешность вашего героя и не придавать значения его ценностям, чертам характера и особенностям поведения. Чтобы картинка идеала не расходилась с реальностью, решите для себя, что для вас в мужчине приемлемо, а что категорически нет.

В этом помогают упражнения на принятие себя. Признавая свое несовершенство, мы допускаем несовершенство другого человека. И делаем его более реальным и достижимым, чем идеал.

Следующая ловушка — это модель семьи родителей. И здесь вы можете выбрать два вектора, по которому развиваются ваши собственные отношения. Это принятие модели и привнесение ее черт в пару, либо полное отрицание и избрание противоположного пути. А поскольку, представление о том, как «не надо» уже есть, вам потребуется время и опыт, чтобы создать модель семьи, которая подходит именно вам и вашему партнеру.

Третья возможная ловушка на пути к счастливому браку — ваши установки. Будучи в плену установок, вы остаетесь категоричными. Не принимаете позицию партнера, не допускаете мысли, что может быть по-другому. Это часто мешает построить гармоничные отношения, которые приводят к браку.

Почему женщина не может выйти замуж? Причин столько же, сколько и одиноких женщин. Как известно, это только «счастливые семьи счастливы одинаково»… И все же есть определенные тенденции в вопросе осознанного или неосознанного выбора одиночества.

1. Основная причина — это когда женщина хочет замуж больше, чем хочет мужчину. Большинство мотивирующих тренингов, коучингов и т.д. учат женщину достигать свою цель. И, в данном случае, целью становится замужество. Женщина старается нравиться другому, изучает и подстраивается под интересы избранников, все дальше отходя от самой себя. Если спросить замужних женщин, которые встретили своих мужей после тридцати лет, как же они их нашли, то подавляющее большинство ответит, что они их и не искали. Они занимались собой, своими желаниями, поездками, карьерами, были увлечены и наполнялись своими увлечениями. И именно эта наполненность привлекала мужчин. Заразить можно только той болезнью, которой болеешь сама. Если болеешь пустотой и невниманием к себе, то и мужчины вокруг будут болеть этим отношением к тебе. Поэтому целью одинокой женщины должно быть нахождение чего-то своего, какой-то личной радости и счастья. В конце концов, мужчины приходят и уходят, а то, чем «наращивает и обогащает» себя женщина, останется с ней и будет делать ее счастливой и дальше.

2. Страх одиночества. Понять, что именно нужно в конкретный момент лично тебе, нельзя при помощи тренеров, психологов, толпы подруг. Это понимание приходит на грани отчаянья, в одиночестве, до которого женщины стараются себя не допустить. Они окружают себя заботами, разговорами, походами в театр, заполняют видеоряд ненужными лицами, создавая иллюзию собственной востребованности и т.д. На какое-то время нужно остановиться. Услышать себя в первый раз — это огромная работа, преодоление самого большого страха «остаться одной», отказ от «костылей» и чужих «медвежьих услуг», подсказок чужого счастья для вас. Свое можно найти только самостоятельно.

3. Страх ошибиться. Желание гарантий. Одна из женщин на консультации сказала мне: «Я не собираюсь идти на свидание, если не понимаю, что за этим следует что-то серьезное. Надо встречаться только если знаешь, что дальше будет лучше». Мне кажется, что это игры в Бога. Объяснение, которое освобождает от необходимости делать хоть что-то. Потому что гарантий в этом мире никто дать не может. «Следует жить: шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? — Я полагаю, что все это следует шить». Женщине в период кризиса, нужно не «лучше», нужно «по-другому». Нужно сдвинуть себя с привычной траектории. Так как эта траектория, очевидно, не приводит ни к какому результату. Та самая клиентка, которую я уговорила начать ходить на свидания, в итоге вышла замуж за брата молодого человека, с которым встретилась на дейтинг-знакомствах.

Хочу подчеркнуть, что оставаться одной — это неосознанный выбор. Выбор в пользу страха. На вопрос: «что лучше, бояться быть плохой женой или быть плохой женой», правильнее выбрать «быть плохой женой», потому что этот ответ дает шанс идти дальше, он про продолжение, про новые попытки, про жизнь. Любой страх, кроме страха за собственную жизнь, (а в данном случае мы говорим о страхе разочаровать кого-то, себя, страх остаться одной, страх ошибок) — это остановка в пути. А дорогу может осилить только идущий.

Комментарий экспертаВячеслав Немцов, психолог-сексолог, магистр психологических наук

Для того, чтобы женщина вышла замуж, одного только ее желания мало. Главная причина одиночества находится внутри ее самой.

Любой человек (и женщина в том числе) — это своего рода компьютер, в который закладывается определенная программа. По ней компьютер работает, в нашем случае — живет человек. Программа эта состоит из нескольких частей: характер, среда, в которой жил человек и ее влияние на него, установки, заложенные с детства родителями.

Отсюда вывод: женщина не может выйти замуж, потому что в заложенной в нее программе нет такого пункта. Причины могут быть самыми разными: перед глазами с детства не было модели семьи (мать воспитывала без отца), завышенная или заниженная самооценка (никто не подходит мне по уровню или я для них слишком плохая), нежелание терять свободу либо определенная психотравмирующая ситуация, последствием которой становится общее недоверие ко всему мужскому полу в целом.

В подавляющем большинстве случаев женщина не осознает, что в ее программе либо не хватает пунктика «выйти замуж», либо стоит блокировка этой задачи. Но живет она и ведет себя согласно этому сценарию! Окружающие, особенно мужчины, чувствуют такое поведение и реагируют на него соответствующим образом. А именно — пропадают или не идут на контакт вовсе.

Любой компьютер можно перепрограммировать. И женщину, желающую выйти замуж, но не нашедшую свое семейное счастье, в том числе. Но делать это должен только специально обученный для таких целей специалист. В рассматриваемом случае — это грамотный психолог.

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