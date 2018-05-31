Как тотальный контроль губит ваши отношения

Даже если ты почти на сто процентов уверена, что твой мужчина тебе изменяет, никогда не теряй достоинство и гордость. Не опускайся до обшаривания карманов и поисков подозрительных переписок в его телефоне. Вполне может оказаться, что у тебя паранойя, из-за которой ты потеряешь его уважение и доверие.

Любовь — не простая химия. Когда мужчина видит твои коготки, конфетно-букетный период довольно быстро заканчивается. Начинается вторая стадия романа, которая обычно является решающей. Один неверный шаг — и все усилия напрасны. О том, как тотальный контроль губит отношения и можно ли научиться гасить чувство ревности, WMJ.ru выяснял вместе с психологом экстра-класса, известным сексологом Москвы Екатериной Федоровой

Построить здоровые отношения с первой попытки не всегда удается, особенно когда долгое время мужчина тобой восхищался, а ты ликовала. Вокруг вас никого и ничего не существовало, оковы любви вихрем кружили, но однажды все изменилось. Трагедии не произошло, и любимый по-прежнему ласков, но почему так часто он где-то пропадает и что за особа с ним рядом на фотографии?! Кто-то может сразу закатить скандал, кто-то изматывает психику бессонными ночами, кто-то тайно следит за избранником. Все эти сценарии в конечном итоге приводят мужчину в негодование.

Пару месяцев назад ко мне пришла на консультацию девушка лет двадцати восьми. По ее словам, любимый мужчина ей изменяет. Когда я спросила, откуда она это знает, девушка ответила: «Я его видела несколько раз с незнакомкой. Они мило беседовали, и он ей улыбался. Уверена, что личные переписки он удаляет, только чтобы я не прочитала. Помогите, что мне делать? Я не представляю, как буду жить без него». Понадобилось некоторое время, чтобы ей объяснить, что всякий шпионаж в отношениях с мужчиной не приносит пользы, а только вредит. Вместо того, чтобы направить свободное время на себя, девушка строила план мести. Как только она избавилась от «синдрома секретарши», все изменилось. Оказалось, что все подозрения в неверности были напрасны. Как выяснилось, соперница была родственницей ее мужчины, которая всего несколько месяцев гостила в Москве», — вспоминает наш эксперт.

Что делать, если подозреваешь мужчину в измене: Успокоиться и проанализировать отношения с партнером, действительно ли существует проблема. Никакого шпионажа, слежек и чтения переписок.

Откровенно поговорить с партнером и рассказать о своих опасениях. Психология мужчин устроена достаточно четко: есть проблема — решить ее. Очень часто таким образом удается избежать самых сложных конфликтов. Если тебе не нравится, что мужчина постоянно задерживается на работе, узнай, почему так происходит. Возможно, у него появились дополнительные проекты, которые требуют сверхурочных.

Заняться собой. Если ты испытываешь чувство ревности, значит, присутствует неуверенность в себе. Обнови гардероб, запишись к косметологу, удели время спорту (бассейн, аэробика, пилатес), найди свое увлечение.

Важно! Если хочешь удержать мужчину — отпусти его. Дай ему чувство свободы, которым он так дорожит.

Побороть «синдром секретарши» сложно женщине-лидеру, которая привыкла руководить и проверять, особенно в том случае, если мужчина — интроверт. В таком союзе главой семьи зачастую выступает женщина. Ее слово — закон, а значит, сегодня на работу ты идешь в клетчатой рубашке, возвращаешься ровно в семь и идешь гулять с собакой. Но даже у интроверта чаша терпения когда-то переполнится. Если же в паре два экстраверта, тотальный контроль со стороны женщины может разрушить союз в первые месяцы совместной жизни.

3 принципа здоровых отношений: Доверие друг к другу. Если ты сомневаешься в мужчине, то стоит ли вообще строить с ним отношения?! Подозревать в измене — значит не доверять и ставить под сомнения чувства партнера.

Уважение интересов и жизненных принципов. Ты любишь шопинг, он — рыбалку, так пусть так и будет. Не любишь ловить рыбу — бери купальник и загорай, пока мужчины обсуждают клев и ругают политиков.

Признание личностных качеств партнера. Не стоит перевоспитывать мужчину. Этап воспитания был завершен далеко до вашего знакомства. Единственное, что ты можешь, — направлять к семейному росту.

Современная семья уже давно не придерживается библейских устоев, и не нам решать, правильно это или нет. Однако нередко женщины на закате жизни признаются, что значок «лидер» лишил их бесценного — чувства женского счастья, когда ты не торопишься на совещание, а выдуваешь мыльные пузыри с ребенком в парке.