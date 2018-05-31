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60-летняя Шэрон Стоун отказалась выходить замуж за молодого возлюбленного
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60-летняя Шэрон Стоун отказалась выходить замуж за молодого возлюбленного 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В марте этого года Шэрон Стоун отметила юбилей — ей исполнилось 60 лет. Актриса выглядит значительно моложе своих лет — она сохранила стройную фигуру и тщательно следит за внешностью.
Шэрон до сих пор разбивает сердца мужчинам. Сейчас у актрисы бурный роман с 41-летним швейцарским бизнесменом Анджело Боффа. По слухам, мужчина сделал предложение возлюбленной, на которое она ответила согласием. Поклонники актрисы с нетерпением ждали свадьбу, однако Стоун отменила торжество. Отметим, что о романе пары стало известно лишь в марте этого года — судя по всему, Шэрон и Анджело вместе не так давно.
Как сообщили инсайдеры, сначала Стоун согласилась выйти замуж за бизнесмена, однако через некоторое время приняла решение отменить свадьбу. Артистка считает, что ее отношения с Анджело развиваются слишком быстро.
«Она считает, что их отношения стали слишком серьезными, и события развиваются слишком быстро. Она хочет оставить все так, как есть», — рассказал источник для портала Radaronline.com.
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