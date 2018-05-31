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Джастин Теру отдыхает на юге Франции вместе с Эммой Стоун
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Джастин Теру отдыхает на юге Франции вместе с Эммой Стоун 

Harper’s Bazaar 29 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Последние несколько месяцев мировая общественность обсуждала развод Дженнифер Энистон и Джастина Теру, 49-летняя актриса и ее 46-летний возлюбленный начали встречаться в 2011 году, но их брак продлился меньше трех лет — в феврале пара решила развестись. И пока Дженнифер Энистон вновь сосредоточилась на карьере и приступила к съемкам, Джастин Теру пытается наладить свою личную жизнь. Еще недавно пользователи сети приписывали актеру отношения с художницей Лоррой Хэрриер, но на днях Теру заметили в компании Эммы Стоун.
Актеры отдыхали на одном из пляжей на юге Франции, в городе Сен-Поль-де-Ванс. По словам очевидцев, они активно флиртовали, и между ними явно есть искра. Эмма и Джастин готовятся вместе сниматься в сериале «Маньяк», что, возможно, и сблизило их, — но пока неясно, это просто дружба или начало нового романа.
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