«Новая любовь?»: Джастин Теру и Эмма Уотсон отдыхают вместе

О разрыве некогда счастливой пары актеров Дженнифер Энистон и Джастина Теру стало известно в феврале. Кинозвезды указали, что это было обоюдным решением. После расставания актриса заметно похорошела, но о новых отношениях речь пока не идет. А вот ее бывшему избраннику то и дело приписывают любовную связь с разными красавицами. На днях Теру заметили во Франции вместе со звездой « Ла-Ла Ленда » Эммой Стоун. Папарацци запечатлели моменты, когда пара мило общалась на террасе. То, что знаменитости отдыхают вместе, спровоцировало волну слухов о романе между ними.

На фото, которые попали в сеть, Теру запечатлен не только со Стоун, компанию им составили друзья. Поклонники уверены, что общение необходимо Джастину, чтобы пережить развод: «О, новая любовь? А что, неплохо смотрятся вместе». «Отлично, недолго думал он». «Дженнифер мне жаль, что-то не везет ей в личной жизни, это печально».

«Может, не встречаются они, как знать? Время покажет». «Он просто отдыхает с друзьями, не лучшие времена все-таки у мужика». «Молодец, мужик — меняет красавиц как перчатки». «Что тут сказать, веселая у них жизнь, не переживают особо по породу грустных событий в личной жизни».

А между тем, Теру и Энистон все еще официально женаты. Есть разные версии того, почему пара до сих пор не оформила развод — одни утверждают, что речь идет о финансовых претензиях, другие — что супруги никак не могут поделить любимых собак.