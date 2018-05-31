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Так с кем он все-таки встречается? Новые фото Джастина Теру с известной актрисой
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Так с кем он все-таки встречается? Новые фото Джастина Теру с известной актрисой 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Если о личной жизни Дженнифер Энистон (49) после развода с Джастиной Теру (46) (пара сообщила об этом в феврале этого года) мы ничего не знаем, то вот актера буквально каждый день видят с новой девушкой. Так, за последний месяц СМИ успели приписать Теру романы с Петрой Коллинз (25), Эрикой Карденас (26), Эммой Стоун (29), Селеной Гомес (25).
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Сейчас актер отдыхает во Франции, и вчера его видели (ну очень довольным) в компании актрисы Лоры Хэрриер (28) («Человек-Паук: возвращение домой»).
https://www.youtube.com/watch?v=vP_1zfFJpoU
А уже сегодня Джастин Теру и… Эмма Стоун (в сексуальном красном купальнике) были замечены в отдельном домике в лесу на юге Франции.
https://www.youtube.com/watch?v=_Q3O2ixJmAw
А чуть позже друг Джастина, известный журналист Дерек Бласберг (36) опубликовал в Instagram фото, на котором Теру плавает в бассейне вместе с Эммой Стоун, Сиенной Миллер (36) и той самой Лорой Хэрриер.
Официально — мы запутались.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/tak-s-kem-on-vse-taki-vstrechaetsya-novye-foto-dzhastina-teru-s-izvestnoj-aktrisoj/
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