Так с кем он все-таки встречается? Новые фото Джастина Теру с известной актрисой

Если о личной жизни Дженнифер Энистон (49) после развода с Джастиной Теру (46) (пара сообщила об этом в феврале этого года) мы ничего не знаем, то вот актера буквально каждый день видят с новой девушкой. Так, за последний месяц СМИ успели приписать Теру романы с Петрой Коллинз (25), Эрикой Карденас (26), Эммой Стоун (29), Селеной Гомес (25). все слайды Сейчас актер отдыхает во Франции, и вчера его видели (ну очень довольным) в компании актрисы Лоры Хэрриер (28) («Человек-Паук: возвращение домой»). https://www.youtube.com/watch?v=vP_1zfFJpoU А уже сегодня Джастин Теру и… Эмма Стоун (в сексуальном красном купальнике) были замечены в отдельном домике в лесу на юге Франции. https://www.youtube.com/watch?v=_Q3O2ixJmAw А чуть позже друг Джастина, известный журналист Дерек Бласберг (36) опубликовал в Instagram фото, на котором Теру плавает в бассейне вместе с Эммой Стоун, Сиенной Миллер (36) и той самой Лорой Хэрриер. Официально — мы запутались. Подробнее: https://peopletalk.ru/article/tak-s-kem-on-vse-taki-vstrechaetsya-novye-foto-dzhastina-teru-s-izvestnoj-aktrisoj/