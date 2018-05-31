Быть профеминистом: что это для меня значит

Каждый мужчина является частью культуры изнасилования. Звучит жутковато, да? Но так и есть на самом деле. Это не значит, что ты обязательно насильник, однако от рождения ты несешь в себе элементы поведения и отношения, получившего название культуры изнасилования.

Изнасилование совершается не только мужчинами, а женщины в нем не единственные жертвы, хотя по статистике в 97% случаев насильниками были именно мужчины, и более того, 44% россиян считают, что женщина сама виновата в том, что стала жертвой насилия. Большинству мужчин априори не приходится проживать свою жизнь, чувствуя себя уязвимым. Но я лично пришел к тому, что женщины испытывают это чувство постоянно. Попробуйте представить хоть на секунду, что ты постоянно находишься под угрозой, живешь в стеклянном коконе, который буквально сковывает твою свободу. Мне не приходится каждый день, вставая по утрам, планировать свой день в мельчайших подробностях: в какое время я куда-то прибуду, в какое время я покину это место, сколько займет путь и что может произойти по дороге туда. Этот список дел можно продолжать бесконечно, это то, чем обеспокоены женщины буквально ежедневно, в то время как мужчины наслаждаются свободой, которую предоставляет нам наше патриархальное общество.

73% изнасилований были совершены мужчинами, которых женщины знали. Это их мужья, знакомые, коллеги по работе. Как можно жить с человеком, который так поступил с тобой или ходить на работу, где произошел акт насилия? Как женщина может судить о намерениях любого другого незнакомого мужчины, если те, кого она знает, так с ней поступили? И вместо того, чтобы рассуждать о том, как сама женщина может избежать изнасилования, мне кажется, лучше сфокусироваться на том, как мы, мужчины, можем создать для женщин благоприятные условия в обществе, в котором мы живем. Как сделать так, чтобы ощущение страха, которое постоянно сковывает самореализацию женщин, прошло?

Мужчин, которые задаются такими вопросами, называют профеминистами, хотя в России такой термин не в ходу. Быть профеминистом — это в первую очередь признать, что с рождения ты обладаешь рядом привилегий, которые тебе дарит общество просто потому, что ты родился мужчиной. Это значит признавать, что ты являешься частью угнетающей группы общества, просто потому, что ты родился в обществе с такими порядками и социальными конструктами.

Для меня быть профеминистом — значит уважать личную свободу каждой женщины, которая находится рядом со мной, будь то женщина в лифте или лучшая подруга. Необходимо создавать для них такие условия, в которых они бы чувствовали себя максимально комфортно, не ощущая той угрозы, которая в принципе исходит от мужчин. Более того, необходимо избавляться от сексистских стереотипов и предубеждений: эта работа не для женщин, мальчикам — голубое, девочкам — розовое. Нужно ориентироваться на феминистскую точку зрения в вопросах, касающихся самих женщин.

Каждый мужчина может стать профеминистом, но не каждый готов отказаться от привилегий, дарованных ему патриархальным укладом общества.

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