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Ариана Гранде перестала скрывать свой новый роман и поделилась первым трогательным фото с бойфрендом
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Ариана Гранде перестала скрывать свой новый роман и поделилась первым трогательным фото с бойфрендом 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
24-летняя Ариана Гранде рассекретила нового молодого человека.
О личной жизни Арианы не было ничего слышно почти год. В конце прошлого лета певица закрутила роман с Маком Миллером, с которым вскоре рассталась. А несколько минут назад Гранде представила миру своего нового бойфренда. Им оказался ее ровесник Пит Дэвидсон, ведущий шоу Saturday Night Live. Ари опубликовала первое нежное фото в объятиях своего бойфренда.
Пит также не остался в стороне и за несколько часов до Арианы поделился их совместным фото в своем Instagram. На кадре пара запечатлена в мантиях из фильма «Гарри Поттер». В подписи молодой человек намекнул, что они больше не скрывают свои отношения: «Тайная комната была открыта…», — написал Пит.
Как тебе новый бойфренд Гранде?
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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