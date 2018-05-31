Теперь официально: у Арианы Гранде новый роман!

В Сети уже давно ходят слухи о том, что певица Ариана Гранде (24) и Пит Дэвидсон (24), ведущий шоу Saturday Night Live, закрутили роман. Но до вчерашнего вечера никаких официальных подтверждений не было: только заявления друзей из окружения певицы. И вот, пара опубликовала первое совместное фото в Instagram!

Звезды сфотографировались в мантиях из фильма «Гарри Поттер». «Тайная комната была открыта…», — подписал фото Пит. Подпичики предполагают, что это намёк на то, что их секрет с Арианой раскрыт.

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Интересно, как к этому отнесётся бывший парень Арианы, рэпер Мак Миллер (26)? Ведь расставание делось ему нелегко: недавно он был арестован за вождение в нетрезвом виде после того, как снес столб электропередач. Сейчас друзья и близкие музыканта очень обеспокоены его психическим состоянием и боятся оставлять его одного, сообщает Life&StyleMagazine.

Напомним, что впервые об отношениях Арианы Гранде и американского рэпера Мака Миллера стало известно в августе 2016 года. Сначала их заметили целующимися в суши-баре, а после они вместе пришли на Billboard’s Hot 100 и MTV Video Music Awards 2016.

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И вот, спустя 2 года отношений они решили разойтись. Сделали они это очень по-голливудски: в официальном заявлении сказано, что причиной разрыва стал напряженный график артистов. Но все оказалось не так безоблачно. Позже Ариана прокомментировала расставание: «Я не няня и не мать, и ни одна женщина не должна ими быть. Я заботилась о нём и пыталась поддержать. Молилась за нас в течение многих лет, но обвинять женщину в неспособности мужчины держать себя в руках — это очень серьезная проблема», — написала певица в Twitter.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/teper-ofitsialno-u-ariany-grande-novyj-roman/