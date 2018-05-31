Поклонники заговорили о разладе в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце

Звездные супруги отписались друг от друга в социальных сетях.

Поклонники Павла Прилучного и Агаты Муцениеце подозревают, что между звездными супругами не все гладко. В Сети уверены: в семействе разлад; эти подозрения косвенно подтверждает тот факт, что актеры отписались друг от друга в социальных сетях.

Более того: на странице Павла Прилучного стали появляться фотографии другой женщины (его коллеги по съемкам, актрисы Лукерьи Ильяшенко ), а вот в Instagram-аккаунте Агаты Муцениеце — снимки исключительно с детьми, без звездного супруга.

Поклонники в недоумении:

Блин, что происходит? Почему все только и говорят о том, что Пашка и Агата отписались друг от друга? Почему здесь фото этой дамочки? Почему Агата гуляет одна с детьми? Скажите же что нибудь, успокойте нас…

«Не знаю почему, но мне немного жаль Агату, что она еще такое смотрит постоянно на этих баб. Да, Павел не поймет, очень жаль», «По-моему, Агата не заслуживает такого отношения к себе», «Паша, опомнись! У тебя семья!», «Павел, зачем вам Лукерья, Агата лучше», — переживают пользователи социальных сетей.

Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge)

7 Май 2018 в 9:56 PDT Отметим, Павел Прилучный и Агата Муцениеце женаты с 2011 года; в 2013-м у супругов родился сын Тимофей, в 2016-м появилась на свет дочь Мия.

Не так давно супруги признавались, что всерьез задумались о приемном ребенке.

Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge)

30 Апр 2018 в 11:28 PDT Фото: Instagram

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«В Контакте» и «Одноклассниках»!