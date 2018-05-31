Эмма Стоун и Джастин Теру проводят отпуск вместе: фото

Джастин Теру вот уже несколько недель подряд становится главным ньюсмейкером. Бывшего супруга Дженнифер Энистон неоднократно замечают в компании девушек и приписывают ему романы. Интернет-пользователи до сих пор не могут понять, с кем же на самом деле встречается актер. Сначала его сфотографировали вместе с 33-летней актрисой Обри Плаза. Парочка шла по улице Нью-Йорка недалеко от апартаментов экс-супруга Дженнифер Энистон. Позже в прессе писали, что Джастин увлекся молоденькой моделью по имени Эрика, художницей Петрой Коллинз и актрисой Лорой Хэрриер. Теперь же поклонники подозревают, что Джастин нашел новую любовь в лице Эммы Стоун

Эмма Стоун и Джастин Теру

Слухи появились после того, как актриса вместе с бывшим супругом Дженнифер Энистон покинула афтепати Met Gala. А сегодня их увидели вместе на Лазурном побережье! Папарацци сфотографировали парочку в живописном городке Сен-Поль-де-Ванс. В кадре Эмма в сексуальном красном купальнике мило общается с Джастином Теру.

Позже известный журналист Дерек Бласберг опубликовал фотографию, на которой актер запечатлен в бассейне вместе с Эммой Стоун, Сиенной Миллер и Лорой Хэрриер, тем самым развеяв слухи. Теперь интернет-пользователи окончательно запутались.

Джастин Теру с Эммой Стоун, Сиенной Миллер и Лорой Хэрриер