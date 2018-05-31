Как уговорить его на куннилингус

Если мужчина категорически отказывается делать куннилингус, то переубедить его будет непросто. Но если есть хоть какая-то надежда на то, что он просто стесняется, не умеет или ему мешает какая-то незначительная деталь, то ситуацию можно исправить.

А как это сделать, расскажет сексолог, эксперт ведущей сети по обучению женщин сексуальным техникам «Тренинг-центр „СЕКС.РФ“ Оксана Бачинская.

С КЕМ НЕ СРАБОТАЕТ

Прежде чем предпринимать какие-то действия в отношении предполагаемого противника (куннилингуса, конечно), нужно разобраться, кто именно вам достался, и стоит ли вообще пытаться его убедить встать на тропу оральных удовольствий.

Сразу стоит отбросить мужчин, которые отказываются куннилингуса из культурных, религиозных и социальных убеждений. С ними нет никакого смысла бороться, так как на „перевоспитание“ уйдет огромное количество времени, а результата скорее всего не будет вообще (тут лишь бы хуже не стало, а то ведь его следующим шагом вообще может стать освоение бесконтактного секса). Тут просто нужно решить: так ли дорог вам этот мужчина, или истина (и куннилингус) дороже.

Еще одна группа не поддающихся самостоятельной корректировке — это мужчины с глубокими психологическими проблемами, вроде компульсивного расстройства или синдрома навязчивых состояний. Поверьте, они отказываются от куннилингуса не потому, что не хотят: просто в этот самый момент вместо вашего влагалища они, возможно, видят огромную бактерию. Или пришельцев. В общем, тут ни в коем случае нельзя давить и доводить мужчину до панической атаки. Просто аккуратно отвести к специалисту. А к какому, мы уже раньше писали.

А вот с остальными представителями общества „антикуни“ можно и нужно иметь дело. Главное — разобраться, что именно вашему партнеру не нравится в этом процессе, и постараться устранить тревожащий фактор.

ЕМУ НЕ НРАВИТСЯ ПОДЧИНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

Тут все просто. Оральный секс — это зона предельного доверия двух равных по положению партнеров. Только при соблюдении этого условия, „активная“ сторона чувствует себя максимально комфортно в процессе. Этот баланс очень легко нарушить — грубым движением, неаккуратным словом, пренебрежением, неэкологичным доминированием. И тогда у человека может вообще пропасть желание когда-либо еще находиться в этом „уязвимом“ положении. Это не преувеличение, количество женщин и мужчин, которые приходят к сексологам, потому что чувствуют себя униженными, когда занимаются оральным сексом — огромно.

Сменить позицию. Классическая поза для куннилингуса — миссионерская, когда вы лежите на спине, а мужчина — лицом на уровне лобка. Психологически для травмированного мужчины она дискомфортна, он не чувствует себя доминирующим в процессе. Чтобы это изменить — попробуйте предложить ему оральный секс в более привычной „животной“ позе, которая на подкорке у всех самцов заложена как поза для спаривания с завоеванной самкой. Для этого отлично подойдет „догги-стайл“ (вы в коленно-локтевой позиции, переходящей в „кошечку“, партнер — сзади). Тогда куннилингус сможет стать отличной прелюдией к основному акту, даст вам возможность правильно возбудиться на физиологическом уровне и ускорит наступление вагинального оргазма. Одни плюсы.

Сделать ему в это время…минет. „69“ — одна из самых психологически комфортных поз (особенно для новых партнеров), которая помогает безболезненно и комфортно „войти в процесс“ и вам и мужчине. Просто предложите партнеру первое время заниматься оральным сексом в этой позиции. Если мужчина все равно отказывается, то можно постараться аккуратно и постепенно его к этом подвести — например, постоянно практикуя минет в позиции „69“. Можно при этом просить его стимулировать вас пальцами, а там и до языка недалеко. Если ваш партнер получил подобную эмоциональную травму (причем, необязательно с вами), или его болезненное восприятие собственной мужественности не позволяет ему делать вам куннилингус, то есть два способа дать ему возможность войти в процесс в „безопасном режиме“.

ОН БОИТСЯ, ЧТО ВАМ НЕ НРАВИТСЯ КУННИЛИНГУС

И такое на практике часто случается. Мужские привычки в сексе обязательно имеют какой-то бэкграунд. Возможно, до вас мужчина 5 лет жил с партнершей, которая стеснялась своего вкуса или запаха, испытывала болезненные ощущения или просто была противницей куннилингуса. И начинала кричать и избивать его подушкой, как только его голова оказывалась рядом с ее клитором. Он запомнил и теперь боится, что все женщины не любят оральный секс. Исправить такую ситуацию проще всего — достаточно сказать мужчине, что вы только и мечтаете, чтобы он вылизал вас полностью. Ну а если психологический барьер не позволяет откровенничать, то возьмите декоративную крем-краску для тела Shunga с ароматом шоколада (ну или клубники и шампанского) и нарисуйте ему карту своих эрогенных зон, завершив рисунок тремя красными стрелочками в виде язычков на лобке. Заодно и поиграете.

ЕМУ НЕ НРАВИТСЯ ЗАПАХ, ВКУС ИЛИ ИНТИМНАЯ СТРИЖКА

Использовать специальные латексные салфетки для орального секса. Они чаще всего, как и оральные презервативы, имеют несколько видов вкусов: клубника, шоколад, мята. Салфетки довольно редкая штука в отечественных магазинах, поэтому если под рукой нет специализированного секс-шопа, то можно использовать обычный презерватив для орального секса большого размера.

Использовать специальное съедобное масло для орального секса. Помимо вкусовых добавок (есть даже со вкусом латте!), некоторые производители добавляют в такое масло дополнительные возбуждающие компоненты.

Заниматься оральным сексом в душе. Еще один способ нейтрализовать запах, который не нравится партнеру, особенно если дополнительно использовать специальные съедобные гели для душа (например, Shunga Erotic Art), с помощью которых можно даже поиграть с партнером, нанося вкусную пену на нужные места. Кстати, после душа можно воспользоваться специальным интимным гелем или спреем с приятным запахом. В норме вкус женской смазки — кисловатый, так как влагалище имеет кислую среду. Но иногда под воздействием каких-то системных или гормональных заболеваний, а также продуктов питания и неудобного белья, патогенная микрофлора влагалища разрастается и негативно влияет на вкус и запах. В таком случае есть несколько вариантов:

Кроме вкуса и запаха, мужчине может не нравиться растительность или отсутствие волос в интимной зоне. Это сугубо индивидуальная реакция. Любителей разных интимных стрижек на свете водится немало. Но если конкретно вы с мужчиной не совпали в предпочтениях (например, он фанат густоты, а вы любите полного „бразильца“, кстати, в таком случае можно просто купить специальный парик для лобка), то тут следует поискать компромиссы. Например, вы даже можете сделать свой условный сигнал для куннилингуса: если мужчина любит „шейвд“-вариант, а вы — нет, то депиляция станет хорошим приглашением к оральному сексу. После нескольких раз у мужчины уже выработается рефлекс, так что даже если в жаркий денек вы без задней мысли решите все сбрить, то отвертеться не получится.

ОН НЕ УМЕЕТ И БОИТСЯ, ЧТО ВЫ НАД НИМ ПОСМЕЕТЕСЬ

Эта причина встречается даже чаще, чем все остальные. Мужчины никогда не признаются, что они чего-то не умеют в сексе. Поэтому они часто совершают ошибки, которых можно избежать: делают душераздирающий куннилингус „острым“ языком, не соблюдают ритм или слишком сильно давят на головку клитора. Мы даже были вынуждены ввести тренинг „Как научить мужчину сексу“, потому что другого способа справиться с постельными дилетантами просто не было.

Так что учить его придется самостоятельно. Главное в этом процессе — не давить и отбросить менторские нотки: лучшим образовательным оружием будет хитрость. Например, чтобы объяснить мужчине, как действовать языком и научить его популярной технике „вакуум“, можно рассказать, что вы якобы видели, как это делает порноактер в фильме, и вас это очень завело, а потом, взяв ладонь мужчины тыльной стороной вверх, аккуратно всосать кожу на его руке. Главное — повторить движение не менее трех раз, чтобы он точно его запомнил.