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Женщины с хорошим обонянием получают кайф от секса
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Женщины с хорошим обонянием получают кайф от секса 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Чем более развитым является обоняния у человека, тем больше удовольствий он получает от секса. К такому удивительному выводу пришли немецкие исследователи. Возможно, нос является самым сексуальным органом человеческого тела. Люди, которые особо чувствительны к запахам, получают максимальное удовольствие от занятий сексом, как показало немецкое исследование. При этом женщины с развитым обонянием сообщали о большем количестве оргазмов, которые они испытывают. Ученые из Технического университета Дрездена оценили чувствительность к запахам у 42 женщин и 28 мужчин в возрасте от 18 до 26 лет с помощью специальной шкалы, определяющей уровень, на котором человек распознаёт специфические оттенки ароматов. Затем всем участникам исследования задали серию вопросов по поводу их сексуальных желаний, опыта, частоты оргазмов, а также удовольствий от сексуальной активности и мастерства в постели (частоты и средней продолжительности полового сношения). Примечательно, что анализ не выявил никакой связи между чувствительностью к запахам и сексуальным желанием или мастерством. Но повышенная чувствительность к запахам точно была связана с удовольствиями от сексуальной активности. По мнению авторов исследования, восприятие таких специфических запахов тела, как жидкость из влагалища, сперма и пот, обогащает эмоциональную составляющую занятий сексом и увеличивает уровень возбуждения. Впрочем, стоит заметить, что это было наблюдательным исследованием с небольшим количеством участников, оно не доказало наличия причины и следствия. Его авторы контролировали уровень использования гормональных контрацептивов среди женщин, но не брали во внимание стадии менструальных циклов, которые могут обострять чувство обоняния. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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