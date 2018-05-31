Павел Прилучный и Агата Муцениеце переживают не лучшие времена 

Звезды российского кино и телесериалов, 30-летний Павел Прилучный и 29-летняя Агата Муцениеце женаты уже больше шести лет. За это время у них появилось двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. Однако, в последнее время у поклонников артистов появился повод подозревать, что они находятся на грани развода.
Фолловеры заметили, что в их микроблогах у же давно не появляются совместные фото, а недавно они, и вовсе отписались друг от друга в соцсетях. Также совсем недавно на личной странице «Инстаграма» Прилучного было опубликовано фото другой весьма привлекательной женщины — его коллеги Лукерьи Ильяшенко.