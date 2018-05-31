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Ученые выяснили, сколько времени нужно тратить на секс
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Ученые выяснили, сколько времени нужно тратить на секс 

BroDude 48 минут назад
Фото: BroDude
Вчерашний матч сборной России по футболу ответил на вопрос, как мы выступим на чемпионате мира, а канитель с Бабченко дала понять, что идиотизму нет предела. И теперь человечество мучает один только вопрос: сколько должен длиться секс? К счастью, и это уже не тайна. Если ты Пафф Дэдди или Стинг, то будешь всем рассказывать, что секс, который длится меньше четырех часов, вообще не секс. Хотя если ты неопытный подросток, то тебе, вполне вероятно, хватит, даже если весь процесс будет по продолжительности равен стандартной песне Арианы Гранде. Сколько угодно — главное, чтобы он не продолжался столько же, сколько длится песня You Suffer группы Napalm Death. Но у науки свое мнение, и она сказала, что в идеале на физическую любовь нужно тратить 5,4 минуты. Так что, пацаны, поздравляем: это уже не скорострельность — это одобрено наукой! Но постараться все равно придется. Поскольку эти 5,4 минуты — время, необходимое для эякуляции, и предварительные ласки, трения и поцелуи сюда не входят.
Доктор Брендан Зиец из Университета Квинсленда рассказал, что в исследовании приняли участие 500 пар, которых вооружили секундомером. Собственно, им было сказано начать отсчет с момента соприкосновения половых органов и прекратить его, когда захочется кончить. Зиец признался, что на деле это еще неудобнее, чем звучит, поскольку сбивает весь настрой и смущает народ, поэтому возможны погрешности. Но наука редко бывает совершенной, и это лучший способ узнать. Это исследование показало, что люди тратят на секс где-то между 33 секундами и 44 минутами, а медианное время всего 5,4 минуты.
Еще одно неожиданное открытие заключается в том, что чем старше пара, тем короче секс, вопреки общепринятому мнению, что у опытных пар секс качественнее и длиннее. Пожилые мужчины не смогли переплюнуть молодежь, даже если были обрезаны или пользовались контрацептивом. А что насчет женщин? А их и не спрашивали особенно! Но 90% из тех, кто уложился в 5,4 минуты, были удовлетворены. Так что можно жить!
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