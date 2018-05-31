Редкий выход: Тейлор Свифт и Джо Элвин на свидании

Тейлор Свифт (28) учла ошибки прошлых лет и теперь держит свои отношения подальше от любопытных глаз — ни совместных выходов на светских мероприятиях, ни милых фото в Instagram. Но иногда папарацци все же удается сфотографировать певицу вместе с ее новым возлюбленным, актером Джо Элвином (27).

Фотографы смогли запечатлеть парочку в Лондоне — влюбленные выходили из бара The Fuller's chain.

Смотри фото здесь.

https://www.youtube.com/watch?v=LZ3V9Y3xn30

О романе американской певицы и британского актера стало известно в июне пошлого года, а инсайдеры тогда заявлили E!News, что они встречаются уже пару месяцев. Нехитрый подсчет и вывод — Тейлор и Джо вместе уже около года. Неплохой срок.

Напомним, Тейлор раньше встречалась с Томом Хиддлcтоном (37), Гарри Стайлсом (24), Джо Джонасом (28), Тейлором Лотнером (26), Джоном Майером (40) и другими известными красавцами. И обо всех писала песни.

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