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Пьяный муж выстрелил в жену и застрелился сам после ссоры
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Пьяный муж выстрелил в жену и застрелился сам после ссоры 

Волга Ньюс 2 часа назад
Выяснилось, что мужчина был пьян, и во время ссоры выстрелил в жену из своего травматического пистолета ИЖ-79-9Т. Потом он выстрелил себе в правый висок.
Пока по факту ЧП ведется проверка.
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Женский форум
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