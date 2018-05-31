Пьяный муж выстрелил в жену и застрелился сам после ссоры

Выяснилось, что мужчина был пьян, и во время ссоры выстрелил в жену из своего травматического пистолета ИЖ-79-9Т. Потом он выстрелил себе в правый висок.

Пока по факту ЧП ведется проверка.