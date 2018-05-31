Самые громкие разводы года

Самый обсуждаемый и, пожалуй, неожиданный развод за последнее время — Сергея Шнурова и его жены Матильды. «Вечерка» решила вспомнить, расставание каких пар взбудоражило интернет-сообщество в 2018 году.

Давай останемся друзьями

Роман Агнии Дитковските и Алексея Чадова разгорелся на съемочной площадке.

В 2006 году актеры вместе снимались в фильме «Жара», где играли влюбленную пару. И, видимо, заигрались. Через шесть лет отношений знаменитости поженились, еще через два года стали родителями: у них родился сын Федор. Через год поклонники заподозрили, что в звездной семье проблемы.

Актеры перестали появляться вместе и даже удалили со своих страниц совместные фото. Первым новость о разрыве подтвердил Алексей Чадов, но без подробностей, сказал только, что с Агнией он сохранил хорошие отношения.

А недавно бывшие супруги стали соведущими реалитишоу «Союзники». Так что, судя по всему, они и правда расстались друзьями.

Эпатажный актер пошел на второй круг

Пышная регистрация их брака состоялась в Кутузовском загсе три года назад. Невеста была на третьем месяце беременности.

Дмитрий младше Виктории на семь лет, но артистку это не смущало. Смутило, правда, другое: позже певица призналась, что проблемы в отношениях начались почти сразу после свадьбы. Спустя некоторое время супруги начали сильно ругаться, а через два года после свадьбы они уже проживали раздельно и не общались. Даже о том, что Дмитрий подал на развод, Виктория узнала только из новостей. Сейчас она одна воспитывает дочку Лиду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей и Матильда Шнуровы разводятся: что известно о жене музыканта