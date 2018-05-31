Самые громкие разводы года 

Самый обсуждаемый и, пожалуй, неожиданный развод за последнее время — Сергея Шнурова и его жены Матильды. «Вечерка» решила вспомнить, расставание каких пар взбудоражило интернет-сообщество в 2018 году.
Давай останемся друзьями
Роман Агнии Дитковските и Алексея Чадова разгорелся на съемочной площадке.
В 2006 году актеры вместе снимались в фильме «Жара», где играли влюбленную пару. И, видимо, заигрались. Через шесть лет отношений знаменитости поженились, еще через два года стали родителями: у них родился сын Федор. Через год поклонники заподозрили, что в звездной семье проблемы.
Актеры перестали появляться вместе и даже удалили со своих страниц совместные фото. Первым новость о разрыве подтвердил Алексей Чадов, но без подробностей, сказал только, что с Агнией он сохранил хорошие отношения.
А недавно бывшие супруги стали соведущими реалитишоу «Союзники». Так что, судя по всему, они и правда расстались друзьями.
Эпатажный актер пошел на второй круг
Виктория Дайнеко расписалась с Дмитрием Клейманом, барабанщиком группы Drum Cast, всего через несколько месяцев после начала их романа.
Пышная регистрация их брака состоялась в Кутузовском загсе три года назад. Невеста была на третьем месяце беременности.
Дмитрий младше Виктории на семь лет, но артистку это не смущало. Смутило, правда, другое: позже певица призналась, что проблемы в отношениях начались почти сразу после свадьбы. Спустя некоторое время супруги начали сильно ругаться, а через два года после свадьбы они уже проживали раздельно и не общались. Даже о том, что Дмитрий подал на развод, Виктория узнала только из новостей. Сейчас она одна воспитывает дочку Лиду.
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