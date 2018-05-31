Влюбленные занялись сексом на глазах у оживленной публики в Монако. Видео

В Монако постояльцы отеля «Эрмитаж», окна которого выходят на трассу «Формулы‐1», повеселили зрителей спортивного мероприятия. Пара на виду у оживленной публики занялась сексом, сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на Life.ru.

Видеозапись «перфоманса» позже опубликовали в Сети. Обнаженная парочка некоторое время не обращала внимания на одобрительные и подбадривающие комментарии зрителей.

Когда молодые люди заметили, что их снимают на видеокамеру, они решили уединиться в номере отеля.

Власти Швеции одобрили законопроект, который в обязательном порядке предусматривает согласие обоих партнеров для занятия сексом. Нарушителям грозит уголовная ответственность по статье «Изнасилование».