6 способов сделать секс ярким в долгосрочных отношениях

Секс в долгосрочных моногамных отношениях может быть ярким и незабываемым — звучит как утопия. Но что, если это не просто фантазия? Автор книги «Love Worth Making» Стивен Снайдер предполагает, что только наша внутренняя сексуальность является ключом к потрясающему сексу, и ей стоит уделять больше всего внимания.

В целом, советы, изложенные в этой книге, применимы не только к долгим отношениям или даже супружеской жизни. Важно лишь то, что страстный секс, отпечатывающийся в памяти наслаждением, происходит только после понимания собственного сексуального «я». А сексуальный нарциссизм, по словам квалифицированного психолога и сексолога, не только приемлем, но и буквально необходим.

1. Ты должна ощущать свою внутренню сексуальность

По-настоящему страстный секс дает тебе ощутить себя особенной, уверенной, удовлетворенной в своем теле и мыслях. Большая часть книг, учебных пособий говорит о правильном ритме, глубоком проникновении и атмосфере. Конечно, верный ритм лучше, чем сбивчивые фрикции, но вспомни тот потрясающий секс, который у тебя был. Каковы шансы, что он был настолько хорош только из-за ритма? Фантазии или атмосфера — это тоже прекрасно, но твоей сексуальности всегда нужно что-то новое. В ярком сексе работает не только тело, но и сознание, и сердце. Эмоция, которой он наполнен, — вовсе не желание и похоть, а благодарность. Это очень личное чувство, и его можно ощутить где-то глубоко.

2. Нужно дать пространство твоему сексуальному «я»

Твоя внутренняя сексуальность — то, что действует по определенному набору правил. В основном это сексуальное «я» инфантильно и чрезвычайно уязвимо. У него нет способностей преодолевать трудности, которые мы считаем сами собой разумеющимися. Вот почему секс — это такой эмоциональный опыт для любого человека, и он может оставить нас либо в очень хорошем настроении, либо в очень плохом.

3. Отбрасывай заблуждения

По словам автора книги, многие пациенты просто не осознают проблемы, с которыми живут много лет. В первую очередь, секс должен означать удовольствие, а значит, быть хорошим и ярким. Когда ты думаешь об этом с точки зрения сексуального «я» — это будет значить, что ты сама очень привлекательна и твой партнер не менее привлекателен. Внутренняя сексуальность настолько же нарциссична, как и маленькие дети. Она не беспокоится о том, что просит слишком много. Когда ты возбуждена, ты очень заинтересована своим партнером, но не хочешь узнать, как прошел его день. Ты ждешь, чтобы он сказал о том, что ты прекрасна и желаешь быть самым важным человеком во Вселенной. Чтобы стать хорошим любовником, не так важно тратить много времени на размышления о технике. Более того, неверна и мысль о том, что если ты будешь вести себя эгоистично в постели, то не получишь связи с партнером. Реальность такова, что эротический эгоизм может приводить к связи гораздо быстрее, чем щедрые ласки. Если ты просто наслаждаешься партнером и несешь ответственность за свое наслаждение — тогда он может делать то же самое, не беспокоясь о тебе.

Я спрашиваю людей: когда вы касаетесь тела вашего партнера, делаете ли вы это ради своего удовольствия или для его? Они говорят, что это последнее. Но часто в этом нет страсти.

— Стивен Снайдер

4. Следи за желанием

Гораздо проще вовлечься в новые отношения и поддаться страсти в них, чем восстановить жар в тех, которые длятся уже достаточно долго. Когда впервые снимаешь с кого-то одежду, ты словно нарушаешь невидимую границу, и все кажется опасным и горячим. Парам часто советуют пробовать что-то новое: свидания, новые места, позы и кинки. По мнению Стивена, это все проявление скуки. Если представить, что внутреннее сексуальное «я» ведет себя как ребенок, то любая игрушка надоест ему уже спустя неделю. Гораздо лучше было бы отступить и позволить этому ощущению самостоятельно развивать свой потенциал. Врач рекомендует упражнения осознанности, чтобы отслеживать то, как именно происходит желание. Можно наблюдать, что возбуждение приходит и уходит, но не беспокоиться об этом. Счастливые пары остаются довольными, совсем не пытаясь обрести что-то новое, а обращая внимания на мелкие эротические детали, которые происходят в паре. Наслаждайся обыденным — в этом больше пользы.

5. Бери ответственность за свое удовольствие

В идеале каждый человек в счастливой паре берет на себя ответственность за возбуждение и оргазм. Часть искусства хорошего секса заключается в том, что нужно научиться выражать свои желания, но учитывать тот факт, что твой партнер существует не для того, чтобы их немедленно выполнять. Это хорошее правило, которое также относится к тому, чтобы не делать то, что не нравится в постели. Не нужно делать что-то только потому, что это радует партнера. Ищите новые практики, которые понравятся вам обоим, в противном случае, никто из вас не будет счастлив.

6. Сохраняй связь

Даже в самые тяжелые дни вам обоим нужно находить несколько минут на то, чтобы выразить друг другу свою любовь. Когда у вас нет энергии для секса — можно поискать энергию для других проявлений нежности и любви. Многие пары избегают возбуждения, считая, что оно обязывает их заняться сексом после этого. Зачем разжигать костер, если собираешься его потушить? Но даже легкое возбуждение может приводить тебя в тонус, а также напоминать о том, почему этот человек так для тебя важен.