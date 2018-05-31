Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски воссоединились на BAM Gala

Сначала знаменитости позировали вместе для папарацци. Несмотря на их расставание, они улыбались и мило общались друг с другом. Лоуренс была одета в белое атласное платье, а Аронофски выбрал синий костюм с черной рубашкой.

Фотография: Instagram.com Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски

Во время официальной части, актриса поднялась на сцену, чтобы вручить награду Даррену, а также поблагодарила своего бывшего бойфренда за его творчество.

Я очень рада быть здесь сегодня вечером, чтобы выразить благодарность моему очень хорошему другу, Даррену Аронофски

Дженнифер Лоуренс

Напомним, что знаменитости познакомились на съемках фильма «мама!» и начали встречаться в сентябре 2016 года, через год стало известно о разрыве пары, но бывшие возлюбленные заявили, что сохранили дружеские отношения.