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Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски воссоединились на BAM Gala
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Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски воссоединились на BAM Gala 

Журнал ОК! 1 час назад
Дженнифер Лоуренс и ее экс-возлюбленный Даррен Аронофски воссоединились на мероприятии BAM Gala, сделали несколько совместных фотографий, а затем актриса вручила ему награду.
Сначала знаменитости позировали вместе для папарацци. Несмотря на их расставание, они улыбались и мило общались друг с другом. Лоуренс была одета в белое атласное платье, а Аронофски выбрал синий костюм с черной рубашкой.
Фотография: Instagram.com Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски
Во время официальной части, актриса поднялась на сцену, чтобы вручить награду Даррену, а также поблагодарила своего бывшего бойфренда за его творчество.
Я очень рада быть здесь сегодня вечером, чтобы выразить благодарность моему очень хорошему другу, Даррену Аронофски
Дженнифер Лоуренс
Напомним, что знаменитости познакомились на съемках фильма «мама!» и начали встречаться в сентябре 2016 года, через год стало известно о разрыве пары, но бывшие возлюбленные заявили, что сохранили дружеские отношения.
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